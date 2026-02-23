Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 февраля 2026, 13:52
Арсенал лидирует в АПЛ по голам и ассистам игроков, вышедших на замену

Очередным подобным голевым действием отличился Мартин Эдегор в матче против Тоттенхэма

Арсенал лидирует в АПЛ по голам и ассистам игроков, вышедших на замену
Мартин Эдегор стал очередным игроком Арсенала, отличившимся голевым действием после выхода на замену в матче АПЛ.

В активе норвежского полузащитника результативная передача в матче 27 тура против Тоттенэма.

Теперь в активе Арсенала 16 голевых действий, предпринятых игроками после выхода на замену в сезоне АПЛ: 9 голов и 7 ассистов.

«Канониры» по этому показателю лидируют в Премьер-лиге, на 2 голевых действия опережая Брайтон (14).

Интересным фактом является то, что главный преследователь Арсенала в АПЛ Манчестер Сити имеет в своем активе только 2 подобных результативных действия (последнее место в рейтинге).

Голы и ассисты, совершенные игроками команд АПЛ после выхода на замену в сезоне 2025/26

  • 16 (9+7) – Арсенал
  • 14 (9+5) – Брайтон
  • 12 (8+4) – Астон Вилла
  • 12 (8+4) – Фулхэм
  • 11 (6+5) – Борнмут
  • 10 (8+2) – Бернли
  • 8 (6+2) – Вест Хэм Юнайтед
  • 8 (5+3) – Челси
  • 8 (3+5) – Брентфорд
  • 7 (5+2) – Сандерленд
  • 7 (4+3) – Ливерпуль
  • 7 (3+4) – Тоттенхэм Хотспур
  • 6 (4+2) – Лидс Юнайтед
  • 5 (3+2) – Ньюкасл Юнайтед
  • 5 (2+3) – Манчестер Юнайтед
  • 5 (2+3) – Вулверхэмптон
  • 5 (2+3) – Ноттингем Форест
  • 4 (2+2) – Кристал Пэлас
  • 2 (2+0) – Эвертон
  • 2 (1+1) – Манчестер Сити
