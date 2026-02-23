Арсенал лидирует в АПЛ по голам и ассистам игроков, вышедших на замену

Мартин Эдегор стал очередным игроком Арсенала, отличившимся голевым действием после выхода на замену в матче АПЛ.

В активе норвежского полузащитника результативная передача в матче 27 тура против Тоттенэма.

Теперь в активе Арсенала 16 голевых действий, предпринятых игроками после выхода на замену в сезоне АПЛ: 9 голов и 7 ассистов.

«Канониры» по этому показателю лидируют в Премьер-лиге, на 2 голевых действия опережая Брайтон (14).

Интересным фактом является то, что главный преследователь Арсенала в АПЛ Манчестер Сити имеет в своем активе только 2 подобных результативных действия (последнее место в рейтинге).

Голы и ассисты, совершенные игроками команд АПЛ после выхода на замену в сезоне 2025/26