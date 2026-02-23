Арсенал лидирует в АПЛ по голам и ассистам игроков, вышедших на замену
Очередным подобным голевым действием отличился Мартин Эдегор в матче против Тоттенхэма
Мартин Эдегор стал очередным игроком Арсенала, отличившимся голевым действием после выхода на замену в матче АПЛ.
В активе норвежского полузащитника результативная передача в матче 27 тура против Тоттенэма.
Теперь в активе Арсенала 16 голевых действий, предпринятых игроками после выхода на замену в сезоне АПЛ: 9 голов и 7 ассистов.
«Канониры» по этому показателю лидируют в Премьер-лиге, на 2 голевых действия опережая Брайтон (14).
Интересным фактом является то, что главный преследователь Арсенала в АПЛ Манчестер Сити имеет в своем активе только 2 подобных результативных действия (последнее место в рейтинге).
Голы и ассисты, совершенные игроками команд АПЛ после выхода на замену в сезоне 2025/26
- 16 (9+7) – Арсенал
- 14 (9+5) – Брайтон
- 12 (8+4) – Астон Вилла
- 12 (8+4) – Фулхэм
- 11 (6+5) – Борнмут
- 10 (8+2) – Бернли
- 8 (6+2) – Вест Хэм Юнайтед
- 8 (5+3) – Челси
- 8 (3+5) – Брентфорд
- 7 (5+2) – Сандерленд
- 7 (4+3) – Ливерпуль
- 7 (3+4) – Тоттенхэм Хотспур
- 6 (4+2) – Лидс Юнайтед
- 5 (3+2) – Ньюкасл Юнайтед
- 5 (2+3) – Манчестер Юнайтед
- 5 (2+3) – Вулверхэмптон
- 5 (2+3) – Ноттингем Форест
- 4 (2+2) – Кристал Пэлас
- 2 (2+0) – Эвертон
- 2 (1+1) – Манчестер Сити
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный в прошлом тренер – о решении играть вторую часть УПЛ в феврале
Сборная США выиграла у Канады в овертайме