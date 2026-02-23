В понедельник, 23-го февраля, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Кудровка» и луганская «Заря». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 15:30.

Ровенский «Авангард» идет на абсолютный рекорд – три матча в одном туре УПЛ! Посмотрим, что могут предложить местные агрономы в таких условиях. А тем временем последняя игра долгого уик-энда будет крайне любопытной, ведь «Кудровка» на своем поле очками не разбрасывается, а «Заря» далеко не так успешна за пределами Киева, хотя и имела неплохую серию перед зимним перерывом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кудровка» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.