Премьер-лига
Кудровка
23.02.2026 15:30 - : -
Заря
Украина. Премьер лига
Кудровка – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги

Коллаж Sport.ua

В понедельник, 23-го февраля, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Кудровка» и луганская «Заря». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 15:30.

Ровенский «Авангард» идет на абсолютный рекорд – три матча в одном туре УПЛ! Посмотрим, что могут предложить местные агрономы в таких условиях. А тем временем последняя игра долгого уик-энда будет крайне любопытной, ведь «Кудровка» на своем поле очками не разбрасывается, а «Заря» далеко не так успешна за пределами Киева, хотя и имела неплохую серию перед зимним перерывом.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.68 для «Кудровки» и 2.03 для «Зари».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кудровка» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Кудровка
23 февраля 2026 -
15:30
Заря
Заря Луганск Украинская Премьер-лига Кудровка текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
