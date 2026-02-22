Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Фермин положил шедевр в игре Барселона – Леванте, поставив точку
Испания
22 февраля 2026, 19:21 | Обновлено 22 февраля 2026, 19:23
266
0

ВИДЕО. Как Фермин положил шедевр в игре Барселона – Леванте, поставив точку

Фермин отличился на 81-й минуте матча 25-го тура Ла Лиги, который завершился со счетом 3:0

22 февраля 2026, 19:21 | Обновлено 22 февраля 2026, 19:23
266
0
ВИДЕО. Как Фермин положил шедевр в игре Барселона – Леванте, поставив точку
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

22 февраля каталонская Барселона переиграла Леванте в матче 25-го тура Ла Лиги 2025/26 со счетом 3:0.

Третий гол на 81-й минуте забил Фермин Лопес, который принял мяч после передачи Ламина Ямаля с углового удара, сместился в центр и мощно пробил по воротам.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Фермина этот гол стал пятым в текущем сезоне чемпионата Испании. У испанца также пять голевых передач.

Благодаря этой победе Барселона поднялась на первое место в таблице Ла Лиги. У сине-гранатовых 61 очко, у ближайшего преследователя – Реала – 60 пунктов.

ВИДЕО. Как Фермин положил шедевр в игре Барселона – Леванте, поставив точку

По теме:
Барселона – Леванте – 3:0. Шедевр Фермина. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Тоттенхэм и Арсенал обменялись забитыми голами в первом тайме дерби
Возвращение на вершину: Барселона на Камп Ноу разгромила Леванте
видео голов и обзор Фермин Лопес Ламин Ямаль Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Леванте Барселона - Леванте
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая
Теннис | 21 февраля 2026, 23:10 1
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в финал Дубая

21 февраля Элина не сумела завоевать трофей тысячника, уступив Джессике Пегуле

Хоккей на Олимпиаде. Финляндия и Словакия сыграли матч за бронзовые медали
Хоккей | 22 февраля 2026, 04:45 5
Хоккей на Олимпиаде. Финляндия и Словакия сыграли матч за бронзовые медали
Хоккей на Олимпиаде. Финляндия и Словакия сыграли матч за бронзовые медали

Финляндия завоевала бронзу на ОИ-2026

ВИДЕО. Как Лассина Траоре отличился дублем в матче с Карпатами
Футбол | 22.02.2026, 17:08
ВИДЕО. Как Лассина Траоре отличился дублем в матче с Карпатами
ВИДЕО. Как Лассина Траоре отличился дублем в матче с Карпатами
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
Футбол | 22.02.2026, 10:05
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
Зимнюю Олимпиаду-2026 украинцы завершили с антирекордом
Олимпийские игры | 22.02.2026, 12:22
Зимнюю Олимпиаду-2026 украинцы завершили с антирекордом
Зимнюю Олимпиаду-2026 украинцы завершили с антирекордом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Драма на тай-брейке. Свитолина выбила Гауфф и вышла в финал турнира в Дубае
Драма на тай-брейке. Свитолина выбила Гауфф и вышла в финал турнира в Дубае
20.02.2026, 21:22 80
Теннис
Международная федерация просит Зеленского вернуть топ-спортсмена в сборную
Международная федерация просит Зеленского вернуть топ-спортсмена в сборную
20.02.2026, 19:39 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
22.02.2026, 06:45 18
Бокс
Колесник, который избил работника ТЦК, обратился к футбольному руководству
Колесник, который избил работника ТЦК, обратился к футбольному руководству
21.02.2026, 03:02 10
Футбол
Зинченко попрощался с игроками Аякса и в ближайшее время покинет Амстердам
Зинченко попрощался с игроками Аякса и в ближайшее время покинет Амстердам
20.02.2026, 17:27 22
Футбол
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Дубае
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Дубае
21.02.2026, 16:00 11
Теннис
Свитолина уступила Пегуле в финале турнира в Дубае, не сумев выиграть титул
Свитолина уступила Пегуле в финале турнира в Дубае, не сумев выиграть титул
21.02.2026, 18:26 36
Теннис
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
22.02.2026, 08:39 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем