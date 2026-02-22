22 февраля каталонская Барселона переиграла Леванте в матче 25-го тура Ла Лиги 2025/26 со счетом 3:0.

Третий гол на 81-й минуте забил Фермин Лопес, который принял мяч после передачи Ламина Ямаля с углового удара, сместился в центр и мощно пробил по воротам.

Для Фермина этот гол стал пятым в текущем сезоне чемпионата Испании. У испанца также пять голевых передач.

Благодаря этой победе Барселона поднялась на первое место в таблице Ла Лиги. У сине-гранатовых 61 очко, у ближайшего преследователя – Реала – 60 пунктов.

ВИДЕО. Как Фермин положил шедевр в игре Барселона – Леванте, поставив точку