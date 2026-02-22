ФОТО. Спустя 26 лет. Надаль покатался на лыжах после длительного перерыва

22-кратный чемпион турниров Grand Slam, бывший номер один в рейтинге ATP, испанец Рафаэль Надаль показал фото, как впервые за 26 лет поехал кататься на лыжах.



Испанский теннисист поделился этим моментом с поклонниками в Instagram.



Опубликовав фотографии со снежных склонов, Надаль написал: «Спустя 26 лет... какое невероятное чувство снова кататься на лыжах!»



Испанец более двух десятилетий усердно заботился о своем теле и здоровье из-за требовательных условий и интенсивности Тура. Катание на лыжах было для него категорически запрещено из-за риска получения травм.



Рафаэль Надаль завершил профессиональную карьеру 19 ноября 2024 года, играя за сборную Испании на Кубке Дэвиса. 22-кратный чемпион турниров Grand Slam уступил представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу в четвертьфинальном матче.

ФОТО. Спустя 26 лет. Надаль покатался лыжах после длительного перерыва