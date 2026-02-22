Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Спустя 26 лет. Надаль покатался на лыжах после длительного перерыва
ATP
22 февраля 2026, 21:24 |
292
0

ФОТО. Спустя 26 лет. Надаль покатался на лыжах после длительного перерыва

Испанец поделился фото в Instagram с горнолыжного курорта

22 февраля 2026, 21:24 |
292
0
ФОТО. Спустя 26 лет. Надаль покатался на лыжах после длительного перерыва
Instagram. Рафаэль Надаль

22-кратный чемпион турниров Grand Slam, бывший номер один в рейтинге ATP, испанец Рафаэль Надаль показал фото, как впервые за 26 лет поехал кататься на лыжах.

Испанский теннисист поделился этим моментом с поклонниками в Instagram.

Опубликовав фотографии со снежных склонов, Надаль написал: «Спустя 26 лет... какое невероятное чувство снова кататься на лыжах!»

Испанец более двух десятилетий усердно заботился о своем теле и здоровье из-за требовательных условий и интенсивности Тура. Катание на лыжах было для него категорически запрещено из-за риска получения травм.

Рафаэль Надаль завершил профессиональную карьеру 19 ноября 2024 года, играя за сборную Испании на Кубке Дэвиса. 22-кратный чемпион турниров Grand Slam уступил представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу в четвертьфинальном матче.

ФОТО. Спустя 26 лет. Надаль покатался лыжах после длительного перерыва

По теме:
«Винисиус не встречается с темнокожими девушками»: экс-девушка Винисиуса
Алькарас выиграл девятый пятисотник и сравнялся с Марреем. Сколько у BIG-3?
ВИДЕО. Джорджина Родригес похвасталась новым жильем. Подарок от Роналду?
Рафаэль Надаль фото lifestyle
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хоккей на Олимпиаде. Финляндия и Словакия сыграли матч за бронзовые медали
Хоккей | 22 февраля 2026, 04:45 5
Хоккей на Олимпиаде. Финляндия и Словакия сыграли матч за бронзовые медали
Хоккей на Олимпиаде. Финляндия и Словакия сыграли матч за бронзовые медали

Финляндия завоевала бронзу на ОИ-2026

Легендарный вратарь готов вернуть награды, выигранные со сборной СССР
Хоккей | 22 февраля 2026, 09:30 0
Легендарный вратарь готов вернуть награды, выигранные со сборной СССР
Легендарный вратарь готов вернуть награды, выигранные со сборной СССР

Артурс Ирбе не желает иметь с совком ничего общего

ATP 500 Акапулько. С кем сыграет Монфис? Жеребьевка и призовые пятисотника
Теннис | 22.02.2026, 21:43
ATP 500 Акапулько. С кем сыграет Монфис? Жеребьевка и призовые пятисотника
ATP 500 Акапулько. С кем сыграет Монфис? Жеребьевка и призовые пятисотника
ГЕРАСКЕВИЧ: Мы бы завоевали медаль для Украины, если бы не дисквалификация
Олимпийские игры | 22.02.2026, 20:57
ГЕРАСКЕВИЧ: Мы бы завоевали медаль для Украины, если бы не дисквалификация
ГЕРАСКЕВИЧ: Мы бы завоевали медаль для Украины, если бы не дисквалификация
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
Бокс | 22.02.2026, 06:45
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Свитолина получила утешительный приз после финала WTA 1000 в Дубае
ФОТО. Свитолина получила утешительный приз после финала WTA 1000 в Дубае
21.02.2026, 21:11 1
Теннис
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
21.02.2026, 09:01
Теннис
Международная федерация просит Зеленского вернуть топ-спортсмена в сборную
Международная федерация просит Зеленского вернуть топ-спортсмена в сборную
20.02.2026, 19:39 3
Футбол
«Это была катастрофа». Олег Саленко – о матче Динамо против Руха
«Это была катастрофа». Олег Саленко – о матче Динамо против Руха
20.02.2026, 21:15 20
Футбол
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
22.02.2026, 10:05 1
Футбол
Свитолина уступила Пегуле в финале турнира в Дубае, не сумев выиграть титул
Свитолина уступила Пегуле в финале турнира в Дубае, не сумев выиграть титул
21.02.2026, 18:26 36
Теннис
Зинченко попрощался с игроками Аякса и в ближайшее время покинет Амстердам
Зинченко попрощался с игроками Аякса и в ближайшее время покинет Амстердам
20.02.2026, 17:27 22
Футбол
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
22.02.2026, 09:55 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем