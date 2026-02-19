Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
19 февраля 2026, 17:27 | Обновлено 19 февраля 2026, 17:37
0

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с лидером. Получил рекордную зарплату

Сака подписал новое соглашение

ФК Арсенал. Букайо Сака

Клуб АПЛ Арсенал на официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с вингером Букайо Сака. Договор рассчитан до середины 2030 года.

Минувшее соглашение истекало в 2027 году.

Сообщается, что Сака, который является воспитанником Арсенала, с рекордной зарплатой стал самым высокооплачиваемым игроком лондонской команды.

24-летний футболист провел за Арсенал 297 матчей и забил 78 голов. В текущем сезоне команда лидирует в АПЛ и может выиграть первое чемпионство с 2004 года.

