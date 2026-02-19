ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с лидером. Получил рекордную зарплату
Сака подписал новое соглашение
Клуб АПЛ Арсенал на официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с вингером Букайо Сака. Договор рассчитан до середины 2030 года.
Минувшее соглашение истекало в 2027 году.
Сообщается, что Сака, который является воспитанником Арсенала, с рекордной зарплатой стал самым высокооплачиваемым игроком лондонской команды.
24-летний футболист провел за Арсенал 297 матчей и забил 78 голов. В текущем сезоне команда лидирует в АПЛ и может выиграть первое чемпионство с 2004 года.
Bukayo is one of us.— Arsenal (@Arsenal) February 19, 2026
We’re delighted to announce that Bukayo Saka has signed a new contract with The Arsenal 🙌 pic.twitter.com/LWWEbHRWw5
