ПСЖ – Мец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 февраля в 22:05 по Киеву матч Лиги 1
В субботу, 21 февраля, состоится матч 23-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Мец».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
Старт поединка запланирован на 22:05 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.
ПСЖ – МецСмотреть трансляцию
|
