Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Мец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Франции
ПСЖ
21.02.2026 22:05 - : -
Мец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
19 февраля 2026, 16:51 |
37
0

ПСЖ – Мец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 февраля в 22:05 по Киеву матч Лиги 1

19 февраля 2026, 16:51 |
37
0
ПСЖ – Мец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 21 февраля, состоится матч 23-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Мец».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Старт поединка запланирован на 22:05 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

ПСЖ – Мец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ПСЖ – Мец
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ узнал о наказании после победного матча против Марселя
Реал нацелился на звезду ПСЖ и готов выложить 100 млн евро
УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ смотреть онлайн Илья Забарный Мец
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 18 февраля 2026, 21:12 1
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги

Вечер Лиги Европы. Расписание первых матчей 1/16 финала
Футбол | 19 февраля 2026, 17:00 0
Вечер Лиги Европы. Расписание первых матчей 1/16 финала
Вечер Лиги Европы. Расписание первых матчей 1/16 финала

Вечером 19 февраля будет сыграно 8 поединков второго по силе еврокубка

Футбольная сборная отказалась ехать играть в россию
Футбол | 19.02.2026, 07:22
Футбольная сборная отказалась ехать играть в россию
Футбольная сборная отказалась ехать играть в россию
В Динамо заговорили о Шовковском перед стартом второй части УПЛ
Футбол | 19.02.2026, 12:59
В Динамо заговорили о Шовковском перед стартом второй части УПЛ
В Динамо заговорили о Шовковском перед стартом второй части УПЛ
Суд принял решение по футболисту, ударившему представителя ТЦК
Футбол | 19.02.2026, 08:11
Суд принял решение по футболисту, ударившему представителя ТЦК
Суд принял решение по футболисту, ударившему представителя ТЦК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Килиан МБАППЕ: «Он никогда больше не должен играть в Лиге чемпионов»
Килиан МБАППЕ: «Он никогда больше не должен играть в Лиге чемпионов»
18.02.2026, 01:33 7
Футбол
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
18.02.2026, 07:11 84
Футбол
Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
18.02.2026, 09:39 4
Футбол
Мудрик нашел виновного в попадании допинга в кровь и будет судиться
Мудрик нашел виновного в попадании допинга в кровь и будет судиться
19.02.2026, 08:12 88
Футбол
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
18.02.2026, 07:27 19
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Определен первый полуфиналист турнира
Хоккей на Олимпиаде. Определен первый полуфиналист турнира
18.02.2026, 16:55 1
Хоккей
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот супертяж уже сдался. Ему пора уходить»
18.02.2026, 08:41
Бокс
Гераскевич вернулся в Украину и сообщил о преступлении, которое увидел
Гераскевич вернулся в Украину и сообщил о преступлении, которое увидел
19.02.2026, 07:07 2
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем