Чемпионат Испании
Осасуна
21.02.2026 19:30 - : -
Реал Мадрид
Испания
19 февраля 2026, 16:42 | Обновлено 19 февраля 2026, 16:43
Осасуна – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 февраля в 19:30 поединок 25-го тура испанской Ла Лиги

Осасуна – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Реал Мадрид

В субботу, 21 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Осасуна» и «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне.

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Осасуна – Реал Мадрид

Осасуна – Реал Мадрид
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

