21.02.2026 19:30 - : -
Осасуна – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 февраля в 19:30 поединок 25-го тура испанской Ла Лиги
В субботу, 21 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Осасуна» и «Реал».
Игра пройдет на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
