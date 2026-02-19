Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Динамо Киев
20.02.2026 18:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 февраля 2026, 16:33 |
435
1

Динамо – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 20 февраля в 18:00 по киевскому времени

19 февраля 2026, 16:33 |
435
1 Comments
Динамо – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 20 февраля, состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся киевское «Динамо» и львовский «Рух».

Команды сыграют на стадионе имени В. Лобановского, стартовый свисток главного арбитра Дмитрия Панчишина прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 16-ти сыгранных туров «Рух» набрал 19 баллов и разместился на десятой позиции в турнирной таблице. «Динамо» занимает четвертое место, в активе команды Костюка – 26 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Динамо – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.28 для «Динамо» и 10.31 для «Руха». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Начало в Киеве. Стали известны даты четвертьфинальных матчей Кубка Украины
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Кудровка переезжает. Клуб выбрал стадион для проведения домашних матчей УПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Рух Львов Динамо - Рух смотреть онлайн
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо заговорили о Шовковском перед стартом второй части УПЛ
Футбол | 19 февраля 2026, 12:59 11
В Динамо заговорили о Шовковском перед стартом второй части УПЛ
В Динамо заговорили о Шовковском перед стартом второй части УПЛ

Виталий Кулыба сравнил методы работы Александра Шовковского и Игоря Костюка

Украина приняла решение после допуска россиян к Паралимпиаде-2026
Олимпийские игры | 19 февраля 2026, 09:20 3
Украина приняла решение после допуска россиян к Паралимпиаде-2026
Украина приняла решение после допуска россиян к Паралимпиаде-2026

Украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры

Все решил овертайм. Канада и Чехия выдали роскошный матч Олимпиады
Хоккей | 18.02.2026, 21:25
Все решил овертайм. Канада и Чехия выдали роскошный матч Олимпиады
Все решил овертайм. Канада и Чехия выдали роскошный матч Олимпиады
Ван Дейк рассказал, кто готов стать новым капитаном Ливерпуля
Футбол | 19.02.2026, 17:05
Ван Дейк рассказал, кто готов стать новым капитаном Ливерпуля
Ван Дейк рассказал, кто готов стать новым капитаном Ливерпуля
Футбольная сборная отказалась ехать играть в россию
Футбол | 19.02.2026, 07:22
Футбольная сборная отказалась ехать играть в россию
Футбольная сборная отказалась ехать играть в россию
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
а освещение в 18.00 будет от генератора?
Ответить
0
Популярные новости
Хоккей на Олимпиаде. Определен первый полуфиналист турнира
Хоккей на Олимпиаде. Определен первый полуфиналист турнира
18.02.2026, 16:55 1
Хоккей
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
17.02.2026, 21:05 1
Олимпийские игры
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
18.02.2026, 07:27 19
Футбол
МИЧЕЛ: «Жироне повезло иметь такого игрока. Он меняет правила игры»
МИЧЕЛ: «Жироне повезло иметь такого игрока. Он меняет правила игры»
18.02.2026, 07:30 1
Футбол
Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Народный депутат обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
18.02.2026, 09:39 4
Футбол
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
18.02.2026, 07:11 84
Футбол
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
18.02.2026, 15:38 121
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем