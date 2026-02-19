Динамо Киев

В пятницу, 20 февраля, состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся киевское «Динамо» и львовский «Рух».

Команды сыграют на стадионе имени В. Лобановского, стартовый свисток главного арбитра Дмитрия Панчишина прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

После 16-ти сыгранных туров «Рух» набрал 19 баллов и разместился на десятой позиции в турнирной таблице. «Динамо» занимает четвертое место, в активе команды Костюка – 26 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Динамо – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

