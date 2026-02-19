Умер лучший бомбардир в истории украинского клуба

18 февраля 2026 года на 72 году жизни отошел в лучшие миры легендарный нападающий ивано-франковского «Прикарпатья» Николай Пристай.

Николай Пристай родился 26 ноября 1954 года в селе Студинка Калушского района Ивано-Франковской области. Николай был воспитанником ивано-франковского футбола, заниматься начинал у тренера Бориса Пазухина.

Карьеру Пристай начал в чемпионате Ивано-Франковской области в составе «Химика» в 1973-м и следующем году, 19-летним дебютировал в статусе нападающего ивано-франковского «Спартака», выступавшего в первой лиге чемпионата СССР. В 1975-1976 году Николай проходил военную службу в армейском СК «Луцк». После окончания службы Пристай вернулся в «Спартак», где играл до 1985 года, уже в то время, когда команда в 1982 году была переименована в «Прикарпатье» и выступала во второй союзной лиге.

Пристай является лучшим бомбардиром в истории «Спартака»/«Прикарпатья» – в 317 матчах он забил 96 мячей.

Последним профессиональным клубом в профессиональной карьере Пристая было второлиговое хмельницкое «Подолье», за которое нападающий в 1985-м отыграл 32 матча и отличился 11 голами. Закончил карьеру Николай в любительской надворнянской «Быстрице».

В 2000-х годах Пристай работал тренером: возглавлял калушский «Лукор» (2001-2002), бурштынский «Энергетик» (2002-2003, 2005-2008), ивано-франковский «Спартак» (2004-2005, 2008).