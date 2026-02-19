ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ подписал юного украинского защитника

ФК Левый Берег официально объявил о подписании 20-летнего украинского защитника Ивана Котухи. Об этом пишет клубная пресс-служба «аистов».

«Рады приветствовать Ивана в дружной семье «Левого Берега» и желаем ему успехов и ярких выступлений», – идет в сообщении.

Уроженец Луганска прошел хорошую школу в системе киевского «Динамо»: защищал цвета юношеских команд «бело-синих» – U17 и U19.

Сезон 2024/25 провел в аренде в «Диназе» из Вышгорода (18 матчей, 1 ассист). Текущий сезон начал в «Лесном» (11 матчей), где играл под руководством Александра Рябоконя.