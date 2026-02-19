Эксперт: «Сборная Украины – посредственная команда. Какой фаворит группы?»
Вацко не считает украинских футболистов фаворитами
Известный журналист и комментатор Виктор Вацко не согласен с теми, кто считает сборную Украины фаворитом в группе Лиги наций с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией.
«Мне не нравится, когда говорят, что сборная Украины – главный фаворит группы и должна всех выносить. С какого мы главный фаворит? Какие основания для этого? Уже забыли, что мы там наиграли недавно, а большинство игроков – из УПЛ».
«Думаю, что мы и дальше – такая же посредственная европейская сборная, как Венгрия, Грузия и Северная Ирландия», – сказал Вацко.
В марте сборную Украины ждет матч полуфинал плей-офф за выход на ЧМ-2026 против Швеции.
