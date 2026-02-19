Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Фабрегас сорвал атаку, схватив игрока Милана за футболку
Италия
19 февраля 2026, 05:06 | Обновлено 19 февраля 2026, 05:11
80
0

ВИДЕО. Фабрегас сорвал атаку, схватив игрока Милана за футболку

Наставник Комо придержал Алексиса Салемакерса

19 февраля 2026, 05:06 | Обновлено 19 февраля 2026, 05:11
80
0
ВИДЕО. Фабрегас сорвал атаку, схватив игрока Милана за футболку
Getty Images/Global Images Ukraine

На 79-й минуте противостояния 24-го тура Серии А между «Миланом» и «Комо» (1:1) наставник гостей Франсеск Фабрегас придержал за футболку Алексиса Салемакерса, который пытался настичь оппонента после потери контроля над мячом.

Бельгийский игрок выразил резкое недовольство, после чего в конфликт вмешался Массимилиано Аллегри.

За эмоциональную стычку с представителями тренерского штаба «Комо» главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри был наказан красной карточкой, которую предъявил арбитр Маурицио Мариани.

По теме:
Милан – Комо – 1:1. Нико Пас и Рафаэл Леау. Видео голов и обзор матча
Милан вырвал ничью против сенсационного Комо в Серии А
Милан – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Комо Милан Сеск Фабрегас Алексис Салемакерс Массимилиано Аллегри
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
Футбол | 18 февраля 2026, 15:38 86
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК
«Напоминаем убогим уклонистам». Ультрас Динамо – о скандале Колесника и ТЦК

Фанаты киевского клуба раскритиковали Даниила, а также Алиева с Милевским

Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Футбол | 18 февраля 2026, 07:27 13
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК
Украинский боксер обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК

Арам Фаниян похвалил Даниила Колесника

Брюгге – Атлетико – 3:3. Перестрелка в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Футбол | 19.02.2026, 05:02
Брюгге – Атлетико – 3:3. Перестрелка в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Брюгге – Атлетико – 3:3. Перестрелка в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Буде-Глимт сотворил сенсацию в первом матче 1/16 финала ЛЧ, шокировав Интер
Футбол | 18.02.2026, 23:52
Буде-Глимт сотворил сенсацию в первом матче 1/16 финала ЛЧ, шокировав Интер
Буде-Глимт сотворил сенсацию в первом матче 1/16 финала ЛЧ, шокировав Интер
Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026
Олимпийские игры | 18.02.2026, 16:57
Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026
Идеальная Меркушина, прорыв Франции. Прошла женская эстафета на ОИ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
18.02.2026, 07:11 76
Футбол
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
17.02.2026, 09:26 23
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
Хоккей на Олимпиаде. Чехия и Дания сыграли классный матч за четвертьфинал
17.02.2026, 21:05 1
Олимпийские игры
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
Владимир КЛИЧКО: «Для меня большая честь быть рядом с ним. Это чемпион»
17.02.2026, 00:14
Бокс
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
Вратарь сборной Украины получил предложения от самого богатого клуба в мире
18.02.2026, 08:10 10
Футбол
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
17.02.2026, 09:16 5
Футбол
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
Усик не промолчал и обратился к Василию Ломаченко
18.02.2026, 07:40 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем