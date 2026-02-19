ВИДЕО. Фабрегас сорвал атаку, схватив игрока Милана за футболку
Наставник Комо придержал Алексиса Салемакерса
На 79-й минуте противостояния 24-го тура Серии А между «Миланом» и «Комо» (1:1) наставник гостей Франсеск Фабрегас придержал за футболку Алексиса Салемакерса, который пытался настичь оппонента после потери контроля над мячом.
Бельгийский игрок выразил резкое недовольство, после чего в конфликт вмешался Массимилиано Аллегри.
За эмоциональную стычку с представителями тренерского штаба «Комо» главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри был наказан красной карточкой, которую предъявил арбитр Маурицио Мариани.
🤡 | Cesc Fabregas (Como coach) pulls Saelemaekers' shirt.— Milan Xtra (@MilanXtra) February 18, 2026
The Final Outcome: Not even a booking for Fabregas, but a red card for Max Allegri. 🤯
How can we compete in a league this badly officiated?
#️⃣ | #MilanComo 1-1pic.twitter.com/4x5qx0P2Uk
