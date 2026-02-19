ВИДЕО. Фабрегас сорвал атаку, схватив игрока Милана за футболку

На 79-й минуте противостояния 24-го тура Серии А между «Миланом» и «Комо» (1:1) наставник гостей Франсеск Фабрегас придержал за футболку Алексиса Салемакерса, который пытался настичь оппонента после потери контроля над мячом.

Бельгийский игрок выразил резкое недовольство, после чего в конфликт вмешался Массимилиано Аллегри.

За эмоциональную стычку с представителями тренерского штаба «Комо» главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри был наказан красной карточкой, которую предъявил арбитр Маурицио Мариани.