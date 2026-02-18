Костюк сделал заявление об арендованных игроках и их возвращении

Мероприятие было организовано ФК «Динамо» (Киев) при поддержке титульного спонсора GGBET.

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк активно следит за игроками, выступающими на правах аренды в других клубах.

Коуч подчеркнул, что будет давать шанс этим футболистам, если они будут качественно проявлять себя в аренде.

В качестве примера Костюк привел ситуацию Владиславом Геричем, который работал на сборах с «Динамо».

«Я считаю, что сейчас в коллективе собраны именно те игроки, которые являются самыми сильными на сегодняшний день. А также есть достойная конкуренция. Это добавляет нам преимущества в том, что каждый игрок понимает, что для того чтобы попасть в основной состав, нужно максимум работать.

А находящиеся в аренде игроки, конечно, остаются нашими игроками. Мы за ними следим, и если они будут себя проявлять, демонстрировать высокий уровень и оставаться конкурентоспособными, то, конечно, будем возвращаться к ним и приглашать на сборы.

Вы видели, что на этих сборах с нами был Владислав Герич. Да, он тренировался с командой, но на сегодняшний день наши игроки, находящиеся в составе, сильнее, поэтому мы отпустили его в аренду, чтобы он там приобретал опыт.

Для него это будет полезнее, и в будущем, если он будет прогрессировать, мы снова вернемся к этому вопросу о его конкурентоспособности в нашем коллективе», – сказал Костюк.

