Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк сделал заявление об арендованных игроках и их возвращении
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 18:04 |
Тренер «Динамо» следит за игроками, которые находятся в других клубах

ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Мероприятие было организовано ФК «Динамо» (Киев) при поддержке титульного спонсора GGBET.

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк активно следит за игроками, выступающими на правах аренды в других клубах.

Коуч подчеркнул, что будет давать шанс этим футболистам, если они будут качественно проявлять себя в аренде.

В качестве примера Костюк привел ситуацию Владиславом Геричем, который работал на сборах с «Динамо».

«Я считаю, что сейчас в коллективе собраны именно те игроки, которые являются самыми сильными на сегодняшний день. А также есть достойная конкуренция. Это добавляет нам преимущества в том, что каждый игрок понимает, что для того чтобы попасть в основной состав, нужно максимум работать.

А находящиеся в аренде игроки, конечно, остаются нашими игроками. Мы за ними следим, и если они будут себя проявлять, демонстрировать высокий уровень и оставаться конкурентоспособными, то, конечно, будем возвращаться к ним и приглашать на сборы.

Вы видели, что на этих сборах с нами был Владислав Герич. Да, он тренировался с командой, но на сегодняшний день наши игроки, находящиеся в составе, сильнее, поэтому мы отпустили его в аренду, чтобы он там приобретал опыт.

Для него это будет полезнее, и в будущем, если он будет прогрессировать, мы снова вернемся к этому вопросу о его конкурентоспособности в нашем коллективе», – сказал Костюк.

У киевского «Динамо» есть амбициозные планы на вторую часть сезона с титульным спонсором — GGBET. Их объединяет общее видение хорошей игры: мастерство, эмоции фанатов и любовь к матчам футбола. Именно по этому рождается GG-опыт, который букмекерский бренд стремится дарить болельщикам.

РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Игорь Костюк Владислав Герич
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
