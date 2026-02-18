Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 февраля 2026, 11:07 | Обновлено 18 февраля 2026, 11:18
Динамо Загреб – Генк. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 19 февраля в 19:45 по Киеву

Динамо Загреб – Генк. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Генк

В четверг, 19 февраля, состоится первый поединок дополнительного раунда плей-офф Лиги Европы между «Динамо Загреб» и «Генком». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Динамо Загреб

Для хорватского гранда текущий сезон складывается достаточно успешно. После 22 туров национальной лиги на балансе «Динамо» есть уже 48 зачетных пунктов, позволяющих занимать 1-е место турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего конкурента, Хайдука, составляет уже 5 баллов. В Кубке Хорватии коллектив квалифицировался уже в четвертьфинал, где будет играть против «Куриловца».

За 8 поединков основного этапа Лиги Европы хорватам удалось набрать 10 очков, чего было достаточно, чтобы занять 23 место общего зачета и квалифицироваться в плей-офф.

Генк

Не столь хорошо обстоят дела у бельгийцев. За 25 игр Лиги Жупиле «Генку» удалось добыть в борьбе только 35 баллов, благодаря которым он пока находится на 7-м месте турнирной таблицы. От топ-3 клуб отделяет уже 15 баллов, но от 4-й позиции он отстает всего на 2 пункта. Национальный кубок коллектив покинул на стадии 1/8 финала после поражения против «Андерлехта».

В Лиге Европы бельгийцам удалось набрать 16 очков и занять 9-е место в общем зачете, уступив место в 1/8 «Роме» из-за худшей разницы голов.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в 2021 году в рамках группового этапа Лиги Европы. Тогда в первой игре победило «Динамо», а вторая завершилась вничью.

Интересные факты

  • «Генк» победил в 4/5 последних играх.
  • «Динамо Загреб» забило 48 голов в текущем сезоне чемпионата Хорватии – лучший результат среди всех команд.
  • Беспроигрышная серия «Генк» продолжается уже 6 матчей подряд. За это время коллектив одержал 5 побед.
  • В 5/7 предыдущих матчах «Динамо Загреб» было забито больше 2.5 гола.

Возможные стартовые составы

Динамо Загреб: Ливакович – Винлоф, Маккена, Домингес, Валинчич – Зайц, Мишич, Стойкович – Ходжа, Бельо, Топич

Генк: Лаваль – Каембе, Сметс, Садик – Медина, Хейнен, Гейманс, Эль-Куахди – Ито, Бибу, Каретсас

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.21 для Динамо Загреб и 3.18 для Генка. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Коллективы сейчас находятся в достаточно одинаковых кондициях, поэтому матч обещает быть насыщенным и активным. Я поставлю на «обе забьют» с коэффициентом 1.76.

Прогноз Sport.ua
Динамо Загреб
19 февраля 2026 -
19:45
Генк
Обе забьют 1.76 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Генк Динамо Загреб Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
