Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПЯТОВ – о бывшем тренере Шахтера: «Безумный, маньяк»
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 11:45 | Обновлено 18 февраля 2026, 12:04
2241
0

ПЯТОВ – о бывшем тренере Шахтера: «Безумный, маньяк»

Экс-вратарь горняков назвал специалиста, наиболее повлиявшего на Трубина

18 февраля 2026, 11:45 | Обновлено 18 февраля 2026, 12:04
2241
0
ПЯТОВ – о бывшем тренере Шахтера: «Безумный, маньяк»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Тренер вратарей донецкого «Шахтера» Андрей Пятов рассказал, какую роль бывший руководитель «горняков» Роберто Де Дзерби сыграл в становлении нынешнего голкипера лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина.

«Сумасшедший, маньяк (смеется - прим)... Он повлиял на Трубина и на то, как тот играет ногами. Например, я много времени провел с Паулу Фонсекой, и он не оказал на меня особого влияния в плане работы с мячом.

Но Трубин, когда начал играть в первой команде, много времени уделял этому сначала с Луишем Каштру, а затем с де Зерби. Я очень хорошо помню, как де Дзерби заставлял Трубина бегать и работать под давлением. Сначала было сложно, но я считаю, что этот опыт помог ему теперь играть так спокойно, когда мяч у него в ногах, он знает, как выходить из-под прессинга, как будто это элементарно», - сказал Пятов в интервью Renascença.

Ранее сообщалось, как главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо отреагировал на результативную ошибку Трубина.

По теме:
Украинский арбитр провалил тесты перед стартом второй части сезона УПЛ
Все дороги ведут в Ровно. На стадионе Вереса сыграют сразу шесть команд УПЛ
«Разберитесь, бл*ть, в ситуации». Милевский – о скандале Колесника и ТЦК
Анатолий Трубин Андрей Пятов Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим
Футбол | 17 февраля 2026, 14:56 15
Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим
Большой скандал. Украинский футболист избил военного и похвастался этим

Даниил Колесник попал в скандал

«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком
Футбол | 18 февраля 2026, 06:53 40
«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком
«Подходит для штурмовых войск». В ТЦК заинтересовались скандальным игроком

Колесник попал в скандал

Коваль объяснил, почему перешел в Черноморец, заговорив о Григорчуке
Футбол | 18.02.2026, 11:43
Коваль объяснил, почему перешел в Черноморец, заговорив о Григорчуке
Коваль объяснил, почему перешел в Черноморец, заговорив о Григорчуке
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Теннис | 17.02.2026, 16:10
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Отыгралась с 1:4. Свитолина выиграла сет у Бадосы и вышла в 3-й круг Дубая
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Футбол | 18.02.2026, 07:11
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Алиев обратился к игроку, ударившему представителя ТЦК: «Хочу сказать...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
16.02.2026, 08:40 3
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
16.02.2026, 08:59 12
Хоккей
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
16.02.2026, 08:29 17
Футбол
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
17.02.2026, 09:26 23
Футбол
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
16.02.2026, 16:43 39
Футбол
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
17.02.2026, 16:53 55
Олимпийские игры
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
17.02.2026, 09:53 4
Олимпийские игры
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
Майк ТАЙСОН: «Послушайте, он умирает. Больше никаких игр»
17.02.2026, 08:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем