ПЯТОВ – о бывшем тренере Шахтера: «Безумный, маньяк»

Тренер вратарей донецкого «Шахтера» Андрей Пятов рассказал, какую роль бывший руководитель «горняков» Роберто Де Дзерби сыграл в становлении нынешнего голкипера лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина.

«Сумасшедший, маньяк (смеется - прим)... Он повлиял на Трубина и на то, как тот играет ногами. Например, я много времени провел с Паулу Фонсекой, и он не оказал на меня особого влияния в плане работы с мячом.

Но Трубин, когда начал играть в первой команде, много времени уделял этому сначала с Луишем Каштру, а затем с де Зерби. Я очень хорошо помню, как де Дзерби заставлял Трубина бегать и работать под давлением. Сначала было сложно, но я считаю, что этот опыт помог ему теперь играть так спокойно, когда мяч у него в ногах, он знает, как выходить из-под прессинга, как будто это элементарно», - сказал Пятов в интервью Renascença.

