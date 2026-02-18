Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Решение уже принято. Лунин обсудил свое будущее с игроками Реала
Испания
Решение уже принято. Лунин обсудил свое будущее с игроками Реала

Андрей летом сменит клуб

Решение уже принято. Лунин обсудил свое будущее с игроками Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин уже принял решение о своем будущем, сообщает elnacional.cat.

По информации источника, 27-летний голкипер после завершения текущего сезона покинет «сливочных» и, вероятно, перейдет в один из клубов АПЛ, где им интересуются «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Челси» и «Вест Хэм».

Ожидается, что президент «Реала» Флорентино Перес в знак благодарности к Лунину примет разумное в финансовом плане предложение. Сам Андрей уже поговорил с несколькими игроками мадридского клуба и сообщил им о своем решении, которое является окончательным.

Ранее в Испании сообщили, что ждет Лунина в «Реале».

Комментарии 3
