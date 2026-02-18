ФОТО. Динамо провело общую тренировку с представителями СМИ

14 февраля «Динамо» провело два последних контрольных матча на зимнем учебно-тренировочном сборе в Турции, где готовилось ко второй части сезона 2025/26, и вернулось в Киев. После одного выходного дня, уже во вторник, 17 февраля, представители команды провели совместную с представителями средств массовой информации тренировку, которая стала финальным аккордом зимних учебно-тренировочных сборов.

С журналистами встретились главный тренер Игорь Костюк, тренер по физической подготовке Виталий Кулыба, футболисты Николай Михайленко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок и Назар Волошин.

Отметим, что гости имели уникальную возможность не только пообщаться с игроками и тренерским штабом об итогах зимних тренировочных сборов и подготовке к старту второй части сезона, но и выйти на поле, чтобы потренироваться вместе с чемпионами Украины. Журналисты разделились на две команды – «зеленых» и «оранжевых» – в состав каждой из них вошло по двое представителей «Динамо». Из-за повреждения в игре не смог принять участие Владислав Кабаев – его заменил сам главный тренер Игорь Костюк.

Как в профессиональном футболе, все началось с разминки на все группы мышц, которую провел Виталий Кулыба. Участники с восторгом и энтузиазмом выполняли все упражнения и чувствовали себя настоящими профессиональными футболистами. А затем команды сыграли два тайма по 10 минут.

Эта мини товарищеская игра получилась эмоциональной, захватывающей и зрелищной, будто команды соревновались за трофей Лиги чемпионов. Особенно интересно было наблюдать за противостоянием футболистов и тренера. Едва ли не каждое удачное действие Игоря Костюка сопровождалось одобрительными возгласами. В итоге матч завершился победой «зеленых», за которых выступали Игорь Костюк и Александр Пихаленок, с преимуществом в один мяч (3:2). Но в таких мероприятиях важен не счет на табло, а теплая, дружеская атмосфера, максимальная открытость ФК «Динамо» Киев и общие яркие впечатления, которые без сомнения навсегда запомнятся участникам.

По итогам этого небольшого спарринга Игорь Костюк определил лучшего игрока среди журналистов, который получил подарок – футболку с автографами футболистов «Динамо». Нашел владельца и еще один приятный приз – футбольный мяч, на котором тоже сразу же поставили свои автографы футболисты и тренеры. Его получил автор лучшего вопроса, который больше всего понравился и запомнился футболистам во время импровизированной пресс-конференции. Оба представителя СМИ сделали совместное фото с динамовцами на память.

После тренировки и игровой серии представители СМИ получили комментарии от игроков и главного тренера и ответы на свои вопросы.

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк: «Для нас важно быть близкими к медиа, ведь СМИ освещают нашу работу на поле и вне его. Важно, чтобы они получали информацию, как говорится, из первых уст, а не по слухам. Сегодня у нас получилась хорошая игра, я сказал Назару Волошину, пусть не расстраивается, что его команда проиграла – не мог же он обыграть тренера» (улыбается).

Вингер «Динамо» Назар Волошин: «Я впервые принимал участие в таком ивенте, и мне очень понравилось. Познакомились с ребятами, поиграли в футбольчик. Сегодня проиграл, но в следующий раз победю».

Полузащитник «Динамо» Владислав Кабаев, который наблюдал за тренировкой и игрой со стороны: «Было интересно. Когда смотришь некоторые передачи, там много рассказывают, как нужно принимать мяч и так далее. Сегодня я увидел, что говорить – это не делать (улыбается). Это все юмор, на самом деле мы очень рады, что вы сегодня пришли. Это для нас впервые, и хочу сказать, что мы всегда открыты и очень рады вас видеть».

Хавбек «Динамо» Николай Михайленко: «Мне тоже очень понравилось сегодняшнее мероприятие, было приятно познакомиться со всеми лично и сыграть вместе. Что касается моего удара – это была домашняя заготовка, мы с Назаром Волошиным еще до матча договорились так сделать. Не забили, но ничего страшного, в следующий раз победим».

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок: «Думаю, вы только что по игре видели, что наш тренер мог бы выскочить на замену и помочь нам и в официальных матчах» (улыбается).

В итоге все получили прекрасные впечатления и максимум незабываемых эмоций от мероприятия. В ближайшую пятницу, 20 февраля, «Динамо» проведет свой первый официальный матч в новом году. В 17-м туре чемпионата Украины подопечные Игоря Костюка дома встретятся со львовским «Рухом». Матч состоится в Киеве, на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, игра начнется в 18:00.

