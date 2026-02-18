ВИДЕО. Легенда МЮ сменил вид спорта: Фердинанд получил новую работу

Рио Фердинанд получил новую работу на телевидении в другом виде спорта после ухода с TNT Sports. Легенда «Манчестер Юнайтед» продолжает развивать медийную карьеру и теперь вышел за пределы футбола.

47-летнего Фердинанда заметили в Дохе на турнире Qatar Open, где он брал интервью у второй ракетки мира Янника Синнера для Tennis TV. Итальянец уверенно победил Томаша Махача (6:1, 6:4), несмотря на почти 30-градусную жару. Фердинанд интересовался, как Синнер справляется с такими условиями и поддерживает высокий уровень игры.

Ранее экс-защитник работал экспертом на TNT Sports и BBC Sport, но покинул TNT в конце прошлого сезона, чтобы сосредоточиться на своем YouTube-канале «Rio Ferdinand Presents». По его словам, ему хотелось нового вызова и более глубокого формата – не только анализа матчей, но и разговоров о жизни спортсменов за пределами поля.

«Мне нравится давление. Пришло время для чего-то нового. Я хочу быть ближе к тому, что происходит за пределами 90 минут», – заявил Фердинанд.