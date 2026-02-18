Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Одноклубник Мудрика роскошно поздравил возлюбленную
18 февраля 2026, 01:56 | Обновлено 18 февраля 2026, 02:00
Палмер поразил подарком: что он устроил любимой в Дубае

Instagram. Коул Палмер и Оливия Холдер

Возлюбленная полузащитника «Челси» и сборной Англии Коула Палмера – Оливия Холдер – поделилась в соцсетях кадрами их отдыха в Дубае во время паузы в сезоне.

Инфлюенсер показала романтическое оформление номера: большую цветочную композицию на кровати, а затем – впечатляющий купол из красных роз с буквой «L» из белых цветов. В кадре также появился пакет Chanel, намекнувший на дорогой подарок.

Позже Оливия опубликовала фото с пляжа и ужина у воды – пара провела выходные вместе, отметив День святого Валентина в приватной обстановке.

Судя по публикациям, короткий перерыв в чемпионате Палмер совместил с отдыхом и романтическим сюрпризом для своей девушки.

Максим Лапченко Источник: Instagram
