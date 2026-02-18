ФОТО. Одноклубник Мудрика роскошно поздравил возлюбленную

Возлюбленная полузащитника «Челси» и сборной Англии Коула Палмера – Оливия Холдер – поделилась в соцсетях кадрами их отдыха в Дубае во время паузы в сезоне.

Инфлюенсер показала романтическое оформление номера: большую цветочную композицию на кровати, а затем – впечатляющий купол из красных роз с буквой «L» из белых цветов. В кадре также появился пакет Chanel, намекнувший на дорогой подарок.

Позже Оливия опубликовала фото с пляжа и ужина у воды – пара провела выходные вместе, отметив День святого Валентина в приватной обстановке.

Судя по публикациям, короткий перерыв в чемпионате Палмер совместил с отдыхом и романтическим сюрпризом для своей девушки.