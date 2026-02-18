ФОТО. Мадонна появилась на игре Челси – вот что сказал Терри

Джон Терри признался, что для него было «честью» познакомиться с Мадонной после ее визита на «Стэмфорд Бридж».

45-летний экс-капитан «Челси» опубликовал в Instagram фото с поп-звездой и сыном, подписав: «Для меня честь познакомиться с прекрасной @madonna».

67-летняя Мадонна, которую считают одной из величайших поп-исполнительниц, в последние годы активно посещает футбольные матчи.

Ранее она поддерживала своих 13-летних дочерей в академии «Тоттенхэма», а также была замечена на игре женской Суперлиги между «Тоттенхэмом» и «Челси». Предполагается, что за «синих» она болеет со времен брака с Гаем Ричи.

Фанаты Терри остались в восторге от встречи, называя фото «иконичным» и шутя, что «это Мадонне повезло».