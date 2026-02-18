Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Мадонна появилась на игре Челси – вот что сказал Терри
Другие новости
18 февраля 2026, 00:20 | Обновлено 18 февраля 2026, 00:24
358
0

ФОТО. Мадонна появилась на игре Челси – вот что сказал Терри

Джон Терри встретил Мадонну

18 февраля 2026, 00:20 | Обновлено 18 февраля 2026, 00:24
358
0
ФОТО. Мадонна появилась на игре Челси – вот что сказал Терри
Instagram. Мадонна и Джон Терри

Джон Терри признался, что для него было «честью» познакомиться с Мадонной после ее визита на «Стэмфорд Бридж».

45-летний экс-капитан «Челси» опубликовал в Instagram фото с поп-звездой и сыном, подписав: «Для меня честь познакомиться с прекрасной @madonna».

67-летняя Мадонна, которую считают одной из величайших поп-исполнительниц, в последние годы активно посещает футбольные матчи.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Ранее она поддерживала своих 13-летних дочерей в академии «Тоттенхэма», а также была замечена на игре женской Суперлиги между «Тоттенхэмом» и «Челси». Предполагается, что за «синих» она болеет со времен брака с Гаем Ричи.

Фанаты Терри остались в восторге от встречи, называя фото «иконичным» и шутя, что «это Мадонне повезло».

По теме:
ФОТО. Месси удивил жену гигантским подарком на День влюбленных
ДЕВУШКА ДНЯ. Тара Кирк – красавица, которая не любит популярность
ФОТО. Экс-футболист Реала стал «таксистом» после завершения карьеры
фото Джон Терри Мадонна Челси lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гремио готов продать своего таланта в Шахтер. Но летом и за 19 млн евро
Футбол | 17 февраля 2026, 22:23 0
Гремио готов продать своего таланта в Шахтер. Но летом и за 19 млн евро
Гремио готов продать своего таланта в Шахтер. Но летом и за 19 млн евро

Габриэль Мек все-таки может оказаться в Украине

Назван состав сборной Украины на женскую эстафету Олимпийских игр 2026
Олимпийские игры | 17 февраля 2026, 16:40 10
Назван состав сборной Украины на женскую эстафету Олимпийских игр 2026
Назван состав сборной Украины на женскую эстафету Олимпийских игр 2026

Командная гонка состоится 18 февраля

Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Олимпийские игры | 17.02.2026, 09:53
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Футбол | 17.02.2026, 09:26
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Футбол | 17.02.2026, 07:55
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Известны оценки Ваната и Цыганкова за матч-сенсацию против Барселоны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
16.02.2026, 03:44 3
Бокс
ГВАРДИОЛА: «Это лучшая команда Лиги чемпионов, сложно выиграть из-за них»
ГВАРДИОЛА: «Это лучшая команда Лиги чемпионов, сложно выиграть из-за них»
16.02.2026, 01:32
Футбол
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
16.02.2026, 05:02
Футбол
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
16.02.2026, 06:42
Футбол
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
ОИ-2026. Историческая гонка. Франция выиграла эстафету, неудача Украины
17.02.2026, 16:53 49
Олимпийские игры
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
КЛИЧКО: «Меня никто так сильно не бил, как он. Я был потрясен»
16.02.2026, 08:13 4
Бокс
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
16.02.2026, 23:59 24
Футбол
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
16.02.2026, 12:23 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем