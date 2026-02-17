Лига чемпионов с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных событий в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов (17-18-е февраля).

Лига чемпионов

1/16 финала

Первые матчи

17.02.2026

«Галатасарай» – «Ювентус»

В этом поединке фаворитом для меня является чемпион Турции. Не берусь пока что судить о судьбе противостояния в целом, у кого там лучшие шансы, у кого худшие, но в этой конкретной встрече рекомендую ставить именно на стамбульцев. Потому что хорош сейчас «Галатасарай». Неизменно побеждает в последних четырех встречах. А если взять пять его крайних игр, то команда забивала в среднем по три мяча в каждой встрече. Я понимаю, что турецкая Суперлига – это далеко не Лига чемпионов, но атака стамбульцев во главе с Виктором Осимхеном действительно заслуживает самых лестных слов. Считаю фаворитом «Галатасарай» в этом матче еще и потому, что эта команда удачно выступает против итальянских коллективов. Особенно в родных стенах: семь побед и четыре ничьих в последних 11 поединках. В общем, моя ставка – победа хозяев. Но гости при этом вряд ли уйдут из поля без забитого мяча.

«Монако» – «ПСЖ»

Дебютная очная встреча для этих команд в еврокубках. Если вынести за скобки матч в Лиссабоне, то эта игра – одно из самых принципиальных противостояний на данном этапе ЛЧ. И хотя в чемпионате Франции оппонентов разделяет практически непреодолимая разница в более чем двадцать очков, конкретно сейчас это вряд ли будет иметь значение. Наверняка монегаски сделают все от них зависящее, дабы огорчить гегемона Лиги 1. Шансы? Они точно есть. Смог же «Париж» выбить «Сен-Жермен» из Кубка Франции, да и «Ренн» накануне в рамках чемпионата разделал команду Энрике практически под орех. Мне кажется, что вероятность непоражения хозяев в этой встрече весьма высока. На чистую победу княжеского клуба я бы не рекомендовал ставить, но как минимум на ничью – рекомендовал бы. При этом весьма перспективной видится мне ставка «обе забьют».

«Бенфика» – «Реал»

Вот он, безоговорочно самый резонансный поединок этого этапа чемпионской Лиги. Все мы помним, что случилось в матче этих команд в последнем туре основного раунда. Пересказывать лишний раз не вижу смысла. Хотя еще раз похвалить нашего Анатолия Трубина лишним не будет. Теперь более конкретно, без эмоций. Интуиция подсказывает, что в данном случае команда «Особенного» вряд ли сможет еще раз выдать такой триллер с хэппи-эндом. Потому что как раз эмоций и не хватит. Это тогда, в последнем туре ЛЧ, «орлам» нечего было терять. Сейчас терять есть что. К тому же, нестабильная сейчас «Бенфика». Да и наш Трубин тоже. А вот «Реал» сейчас хорош. Особенно Винисиус. Мне кажется, что «сливочные» вряд ли второй раз наступят на грабли. Мой прогноз – «Реал» как минимум не проиграет.

«Боруссия» (Д) – «Аталанта»

Команды неплохо смотрятся на внутренней арене: обе выиграли по три крайних матча. Но если «Дортмунд» в Бундеслиге – сразу за монструозной «Баварией», то «богиня» в серии А пока что лишь шестая. Тем не менее, в конкретном поединке я бы рекомендовал не сбрасывать со счетов команду из Бергамо. Дело в том, что против немецких команд «Аталанта» выступает достаточно успешно. Причем как на домашней арене, так и в гостях. В свою очередь, «Боруссия» не может похвастаться чем-то особенным в противостояниях с итальянцами (фактически с памятной победы в 1997 году в финале ЛЧ – над «Юве»). В общем, все сводится к тому, что «Аталанта» в этой игре не проиграет. Я тоже так осторожно считаю.

18.02.2026

«Олимпиакос» – «Байер»

Весьма конкурентный поединок, ибо уровень оппонентов примерно равный. Но если брать конкретную встречу, то я небольшим фаворитом матча считаю хозяев. «Оли» очень хорош на родной арене. К тому же, соперники уже встречались недавно – в предпоследнем туре нынешнего основного раунда ЛЧ, и тогда чемпион Греции без особых сложностей одолел вице-чемпиона Германии. На мой взгляд, «красно-белые» не проиграют и на сей раз. А кто хочет рискнуть, тогда не стесняйтесь ставить на чистую победу команды из пригорода Афин.

«Брюгге» – «Атлетико»

И эта пара – ровная и непредсказуемая. Бельгийцы в основном раунде много забивали. Больше, чем подопечные Симеоне. Но и пропускали от души. Хотя, если на то пошло, «матрасники» в текущем сезоне не могут похвастаться надежностью в первую очередь в защите, чем команда отличалась ранее. 4:0 – победа над «Барселоной», а спустя несколько дней – поражение 0:3 от «Райо Вальекано»: таков нынешний «Атлетико». Это я все к тому, что тем, кто не весьма настроен рисковать, этот матч желательно пропустить. Но если все же решили ставить, то я бы рекомендовать ставить на хозяев. Мне кажется, что они как минимум не проиграют.

«Карабах» – «Ньюкасл»

Не сомневаюсь, что практически все знают о том, что «Карабах» в нынешнем сезоне переписал свою историю, впервые добившись права сыграть в плей-офф Лиги чемпионов. Но вот о сопернике чемпионов Азербайджана нужно говорить с тем же придыханием, хотя, почему-то мне кажется, об этом знают далеко не все: «Ньюкасл» тоже впервые в своей истории попал в раунд ЛЧ с матчами на вылет. Так что в этом смысле у оппонентов равенство. Да и не только в этом. Я бы настоятельно не рекомендовал списывать команду Гурбанова со счетов. «Карабах» дома играет в агрессивный и результативный футбол, и редко проигрывает, в то время как «Ньюкасл» на выезде не может похвастаться чем-то особенным. Мне кажется, что и в этот раз тенденция сохранится: «Карабах» не уступит, «Ньюкасл» не выиграет.

