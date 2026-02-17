17 февраля, во втором круге турнира в Дубае, между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 9) - Паула Бадоса (WTA 70).

Начало матча запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины в этом сезоне выглядит уверенно, она показывает высокие результаты и стабильную игру. Свитолина на первом же турнире года взяла титул в Окленде, а на Открытом чемпионате Австралии дошла до полуфинала, уступив только лидеру мирового рейтинга.

Своеобразным исключением стал турнир в Дохе, где спортсменка начала со второго круга, она там одолела землячку Даяну Ястремскую – 6:1, 6:4, а в следующем матче проиграла «нейтралке» Анне Калинской – 4:6, 3:6.

Одна неудача не должна пошатнуть уверенность опытной украинки, которая заслуженно сейчас занимает место в топ-10. Думаю, Свитолина способна здесь добиться высокого результата.

Паула Бадоса

Известная испанская спортсменка слабо начала этот сезон, одержав только три победы в семи играх. Бадоса уже потеряла 45 позиций со старта года, в основном из-за того, что не защитила очки за полуфинал Australian Open 2025. Какие-то результаты спортсменки в текущем сезоне сложно выделить, ведь она ни разу даже не выигрывала два матча подряд.

В Дубае Бадоса начала с непростой победы над опытной чешкой Катериной Синяковой – 6:3, 7:5. Напомню, испанка – экс-вторая ракетка мира и способна показывать теннис высокого уровня.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой дважды, в обоих случаях Свитолина выигрывала в трех сетах. Последняя встреча состоялась в прошлом году на Кубке Билли Джин Кинг, тогда украинка одержала волевую победу - 5:7, 6:2, 7:5.

Прогноз

Играют две опытные спортсменки, способные показывать теннис высокого уровня. Здесь и сейчас Свитолина в лучшей форме, поэтому справедливо котируется фаворитом встречи.

Думаю, украинка будет играть стабильно, контролируя ход матча. Предлагаю сделать ставку на выигрыш Элины с форой -2,5 гейма.