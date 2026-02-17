Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Трио футболистов Баварии лидирует в списке бомбардиров топ-10 лиг в сезоне
17 февраля 2026, 10:42 | Обновлено 17 февраля 2026, 10:43
Трио футболистов Баварии лидирует в списке бомбардиров топ-10 лиг в сезоне

Почти 20 голов составляет преимущество игроков мюнхенцев над ближайшими преследователями

Трио футболистов Баварии лидирует в списке бомбардиров топ-10 лиг в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Трио игроков мюнхенской Баварии Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе суммарно забили за клуб 73 гола в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Если рассматривать тройки лучших бомбардиров всех команд топ-10 европейских чемпионатов, то отрыв трио мюнхенцев от остальных выглядит колоссальным.

Ближайшими преследователями игроков Баварии являются трио из мадридского Реала (Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем), суммарно забивших за «сливочных» на 19 голов меньше (54)!

В топ-3 данного рейтинга входит также трио бомбардиров Манчестер Сити (Эрлинг Холанд, Фил Фоден и Райан Шерки), в активе которого 48 забитых мячей.

Лучшие трио бомбардиров топ-10 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 73 – Кейн/Диас/Олисе (Бавария)
  • 54 – Мбаппе/Винисиус/Беллингем (Реал)
  • 48 – Холанд/Фоден/Шерки (Манчестер Сити)
  • 47 – Суарес/Гонсалвеш/Тринкао (Спортинг)
  • 44 – Торрес/Ямаль/Рафинья (Барселона)
  • 42 – Перротт/Мийнанс/Садик (АЗ)
  • 42 – Талиска/Асенсио/Актюркоглу (Фенербахче)
  • 42 – Гринвуд/Обамеянг/Пайшао (Марсель)
  • 42 – Саласар/Орта/Виктор (Брага)
  • 40 – Онуачу/Мучи/Аугусто (Трабзонспор)
Роберто Баджо рассказал, в команде какого тренера хотел бы играть
Кейн на 6 очков опережает Мбаппе в рейтинге Золотой бутсы 2025/26
Дайо УПАМЕКАНО: «У нас отличная команда и отличный тренер»
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
