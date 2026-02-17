Трио футболистов Баварии лидирует в списке бомбардиров топ-10 лиг в сезоне

Трио игроков мюнхенской Баварии Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе суммарно забили за клуб 73 гола в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Если рассматривать тройки лучших бомбардиров всех команд топ-10 европейских чемпионатов, то отрыв трио мюнхенцев от остальных выглядит колоссальным.

Ближайшими преследователями игроков Баварии являются трио из мадридского Реала (Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем), суммарно забивших за «сливочных» на 19 голов меньше (54)!

В топ-3 данного рейтинга входит также трио бомбардиров Манчестер Сити (Эрлинг Холанд, Фил Фоден и Райан Шерки), в активе которого 48 забитых мячей.

Лучшие трио бомбардиров топ-10 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26 во всех турнирах