Трио футболистов Баварии лидирует в списке бомбардиров топ-10 лиг в сезоне
Почти 20 голов составляет преимущество игроков мюнхенцев над ближайшими преследователями
Трио игроков мюнхенской Баварии Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе суммарно забили за клуб 73 гола в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
Если рассматривать тройки лучших бомбардиров всех команд топ-10 европейских чемпионатов, то отрыв трио мюнхенцев от остальных выглядит колоссальным.
Ближайшими преследователями игроков Баварии являются трио из мадридского Реала (Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем), суммарно забивших за «сливочных» на 19 голов меньше (54)!
В топ-3 данного рейтинга входит также трио бомбардиров Манчестер Сити (Эрлинг Холанд, Фил Фоден и Райан Шерки), в активе которого 48 забитых мячей.
Лучшие трио бомбардиров топ-10 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 73 – Кейн/Диас/Олисе (Бавария)
- 54 – Мбаппе/Винисиус/Беллингем (Реал)
- 48 – Холанд/Фоден/Шерки (Манчестер Сити)
- 47 – Суарес/Гонсалвеш/Тринкао (Спортинг)
- 44 – Торрес/Ямаль/Рафинья (Барселона)
- 42 – Перротт/Мийнанс/Садик (АЗ)
- 42 – Талиска/Асенсио/Актюркоглу (Фенербахче)
- 42 – Гринвуд/Обамеянг/Пайшао (Марсель)
- 42 – Саласар/Орта/Виктор (Брага)
- 40 – Онуачу/Мучи/Аугусто (Трабзонспор)
