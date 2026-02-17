Топ-матч с хет-триком. Лидеры Чемпионшипа сражаются за АПЛ + таблица

В понедельник состоялся матч лидеров Чемпионшипа между Ковентри и Мидлсбро. Победить на своем поле удалось хозяевам с хет-триком форварда Хаджи Райта.

Команда Фрэнка Лэмпарда набрала 62 очка и на один пункт опережает Мидлсбро в битве за чемпионство. Топ-3 с 56 очками занимает Миллуолл.

В зоне плей-офф находятся Ипсвич, Халл Сити и Дерби.

Отметим, что в зоне вылета расположился Лестер, с которого недавно сняли очки. Но от спасительной позиции команду отделяет лишь один пункт.