Англия
17 февраля 2026, 10:35 | Обновлено 17 февраля 2026, 10:58
Топ-матч с хет-триком. Лидеры Чемпионшипа сражаются за АПЛ + таблица

Ковентри обыграл Мидлсбро

17 февраля 2026, 10:35 | Обновлено 17 февраля 2026, 10:58
Топ-матч с хет-триком. Лидеры Чемпионшипа сражаются за АПЛ + таблица
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник состоялся матч лидеров Чемпионшипа между Ковентри и Мидлсбро. Победить на своем поле удалось хозяевам с хет-триком форварда Хаджи Райта.

Команда Фрэнка Лэмпарда набрала 62 очка и на один пункт опережает Мидлсбро в битве за чемпионство. Топ-3 с 56 очками занимает Миллуолл.

В зоне плей-офф находятся Ипсвич, Халл Сити и Дерби.

Отметим, что в зоне вылета расположился Лестер, с которого недавно сняли очки. Но от спасительной позиции команду отделяет лишь один пункт.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ковентри Сити 32 18 8 6 66 - 36 21.02.26 14:30 Вест Бромвич - Ковентри Сити16.02.26 Ковентри Сити 3:1 Мидлсбро07.02.26 Ковентри Сити 0:0 Оксфорд Юнайтед31.01.26 КПР 2:1 Ковентри Сити26.01.26 Норвич 2:1 Ковентри Сити20.01.26 Ковентри Сити 2:1 Миллуолл 62
2 Мидлсбро 32 18 7 7 50 - 33 21.02.26 17:00 Мидлсбро - Оксфорд Юнайтед16.02.26 Ковентри Сити 3:1 Мидлсбро09.02.26 Шеффилд Юнайтед 1:2 Мидлсбро31.01.26 Мидлсбро 1:0 Норвич24.01.26 Мидлсбро 4:0 Престон Норт Энд21.01.26 Сток Сити 1:2 Мидлсбро 61
3 Миллуолл 32 16 8 8 41 - 37 21.02.26 17:00 Миллуолл - Портсмут14.02.26 Шеффилд Уэнсдей 1:2 Миллуолл07.02.26 Рексхэм 0:2 Миллуолл31.01.26 Миллуолл 1:1 Шеффилд Юнайтед24.01.26 Миллуолл 4:0 Чарльтон20.01.26 Ковентри Сити 2:1 Миллуолл 56
4 Ипсвич Таун 30 15 9 6 51 - 29 21.02.26 17:00 Рексхэм - Ипсвич Таун07.02.26 Дерби Каунти 1:2 Ипсвич Таун31.01.26 Ипсвич Таун 1:1 Престон Норт Энд24.01.26 Шеффилд Юнайтед 3:1 Ипсвич Таун20.01.26 Ипсвич Таун 2:0 Бристоль Сити17.01.26 Ипсвич Таун 3:0 Блэкберн 54
5 Халл Сити 31 16 6 9 50 - 43 21.02.26 14:30 Халл Сити - КПР07.02.26 Халл Сити 2:3 Бристоль Сити03.02.26 Халл Сити 0:0 Уотфорд31.01.26 Блэкберн 0:1 Халл Сити24.01.26 Халл Сити 2:1 Суонси20.01.26 Престон Норт Энд 0:3 Халл Сити 54
6 Дерби Каунти 32 13 9 10 47 - 39 21.02.26 17:00 Уотфорд - Дерби Каунти14.02.26 Дерби Каунти 2:0 Суонси07.02.26 Дерби Каунти 1:2 Ипсвич Таун30.01.26 Бристоль Сити 0:5 Дерби Каунти23.01.26 Дерби Каунти 1:1 Вест Бромвич20.01.26 Чарльтон 1:2 Дерби Каунти 48
7 Престон Норт Энд 32 12 12 8 40 - 36 20.02.26 22:00 Блэкберн - Престон Норт Энд14.02.26 Престон Норт Энд 2:2 Уотфорд07.02.26 Престон Норт Энд 1:0 Портсмут31.01.26 Ипсвич Таун 1:1 Престон Норт Энд24.01.26 Мидлсбро 4:0 Престон Норт Энд20.01.26 Престон Норт Энд 0:3 Халл Сити 48
8 Рексхэм 31 12 11 8 44 - 39 17.02.26 21:45 Бристоль Сити - Рексхэм07.02.26 Рексхэм 0:2 Миллуолл31.01.26 Шеффилд Уэнсдей 0:1 Рексхэм24.01.26 КПР 2:3 Рексхэм20.01.26 Рексхэм 1:1 Лестер17.01.26 Рексхэм 1:2 Норвич 47
9 Бристоль Сити 31 13 7 11 43 - 38 17.02.26 21:45 Бристоль Сити - Рексхэм07.02.26 Халл Сити 2:3 Бристоль Сити30.01.26 Бристоль Сити 0:5 Дерби Каунти24.01.26 Бристоль Сити 2:0 Шеффилд Уэнсдей20.01.26 Ипсвич Таун 2:0 Бристоль Сити17.01.26 Оксфорд Юнайтед 0:0 Бристоль Сити 46
10 Саутгемптон 32 12 10 10 48 - 44 21.02.26 17:00 Саутгемптон - Чарльтон10.02.26 Лестер 3:4 Саутгемптон07.02.26 Саутгемптон 1:0 Уотфорд31.01.26 Сток Сити 0:2 Саутгемптон25.01.26 Портсмут 1:1 Саутгемптон21.01.26 Саутгемптон 1:0 Шеффилд Юнайтед 46
11 Бирмингем 32 12 10 10 43 - 39 21.02.26 17:00 Норвич - Бирмингем10.02.26 Бирмингем 0:0 Вест Бромвич07.02.26 Бирмингем 2:1 Лестер31.01.26 Оксфорд Юнайтед 0:2 Бирмингем24.01.26 Бирмингем 1:1 Сток Сити20.01.26 Шеффилд Уэнсдей 0:2 Бирмингем 46
12 Уотфорд 32 11 12 9 41 - 38 21.02.26 17:00 Уотфорд - Дерби Каунти14.02.26 Престон Норт Энд 2:2 Уотфорд07.02.26 Саутгемптон 1:0 Уотфорд03.02.26 Халл Сити 0:0 Уотфорд31.01.26 Уотфорд 0:2 Суонси24.01.26 Блэкберн 1:1 Уотфорд 45
13 КПР 32 12 8 12 43 - 46 21.02.26 14:30 Халл Сити - КПР14.02.26 КПР 1:3 Блэкберн06.02.26 Чарльтон 0:0 КПР31.01.26 КПР 2:1 Ковентри Сити24.01.26 КПР 2:3 Рексхэм20.01.26 Оксфорд Юнайтед 0:0 КПР 44
14 Сток Сити 32 12 7 13 34 - 29 21.02.26 14:30 Сток Сити - Лестер11.02.26 Чарльтон 1:0 Сток Сити07.02.26 Вест Бромвич 0:0 Сток Сити31.01.26 Сток Сити 0:2 Саутгемптон24.01.26 Бирмингем 1:1 Сток Сити21.01.26 Сток Сити 1:2 Мидлсбро 43
15 Шеффилд Юнайтед 32 13 3 16 45 - 45 22.02.26 14:00 Шеффилд Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей14.02.26 Портсмут 0:1 Шеффилд Юнайтед09.02.26 Шеффилд Юнайтед 1:2 Мидлсбро03.02.26 Шеффилд Юнайтед 3:1 Оксфорд Юнайтед31.01.26 Миллуолл 1:1 Шеффилд Юнайтед24.01.26 Шеффилд Юнайтед 3:1 Ипсвич Таун 42
16 Суонси 32 12 6 14 38 - 39 21.02.26 14:30 Суонси - Бристоль Сити14.02.26 Дерби Каунти 2:0 Суонси08.02.26 Суонси 4:0 Шеффилд Уэнсдей31.01.26 Уотфорд 0:2 Суонси24.01.26 Халл Сити 2:1 Суонси20.01.26 Суонси 3:1 Блэкберн 42
17 Норвич 32 11 6 15 42 - 42 21.02.26 17:00 Норвич - Бирмингем10.02.26 Оксфорд Юнайтед 0:3 Норвич07.02.26 Норвич 2:0 Блэкберн31.01.26 Мидлсбро 1:0 Норвич26.01.26 Норвич 2:1 Ковентри Сити20.01.26 Вест Бромвич 0:5 Норвич 39
18 Чарльтон 31 10 9 12 30 - 38 17.02.26 21:45 Чарльтон - Портсмут11.02.26 Чарльтон 1:0 Сток Сити06.02.26 Чарльтон 0:0 КПР31.01.26 Лестер 0:2 Чарльтон24.01.26 Миллуолл 4:0 Чарльтон20.01.26 Чарльтон 1:2 Дерби Каунти 39
19 Блэкберн 32 9 8 15 30 - 41 20.02.26 22:00 Блэкберн - Престон Норт Энд14.02.26 КПР 1:3 Блэкберн07.02.26 Норвич 2:0 Блэкберн03.02.26 Блэкберн 1:0 Шеффилд Уэнсдей31.01.26 Блэкберн 0:1 Халл Сити24.01.26 Блэкберн 1:1 Уотфорд 35
20 Вест Бромвич 32 9 7 16 32 - 47 21.02.26 14:30 Вест Бромвич - Ковентри Сити10.02.26 Бирмингем 0:0 Вест Бромвич07.02.26 Вест Бромвич 0:0 Сток Сити31.01.26 Портсмут 3:0 Вест Бромвич23.01.26 Дерби Каунти 1:1 Вест Бромвич20.01.26 Вест Бромвич 0:5 Норвич 34
21 Портсмут 30 8 9 13 27 - 39 17.02.26 21:45 Чарльтон - Портсмут14.02.26 Портсмут 0:1 Шеффилд Юнайтед07.02.26 Престон Норт Энд 1:0 Портсмут31.01.26 Портсмут 3:0 Вест Бромвич25.01.26 Портсмут 1:1 Саутгемптон21.01.26 Уотфорд 1:1 Портсмут 33
22 Лестер 32 10 8 14 44 - 51 21.02.26 14:30 Сток Сити - Лестер10.02.26 Лестер 3:4 Саутгемптон07.02.26 Бирмингем 2:1 Лестер31.01.26 Лестер 0:2 Чарльтон24.01.26 Лестер 1:2 Оксфорд Юнайтед20.01.26 Рексхэм 1:1 Лестер 32
23 Оксфорд Юнайтед 32 6 10 16 28 - 44 21.02.26 17:00 Мидлсбро - Оксфорд Юнайтед10.02.26 Оксфорд Юнайтед 0:3 Норвич07.02.26 Ковентри Сити 0:0 Оксфорд Юнайтед03.02.26 Шеффилд Юнайтед 3:1 Оксфорд Юнайтед31.01.26 Оксфорд Юнайтед 0:2 Бирмингем24.01.26 Лестер 1:2 Оксфорд Юнайтед 28
24 Шеффилд Уэнсдей 32 1 8 23 19 - 64 22.02.26 14:00 Шеффилд Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей14.02.26 Шеффилд Уэнсдей 1:2 Миллуолл08.02.26 Суонси 4:0 Шеффилд Уэнсдей03.02.26 Блэкберн 1:0 Шеффилд Уэнсдей31.01.26 Шеффилд Уэнсдей 0:1 Рексхэм24.01.26 Бристоль Сити 2:0 Шеффилд Уэнсдей -7
Полная таблица

Чемпионшип Ковентри Мидлсбро чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
