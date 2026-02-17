Англия17 февраля 2026, 10:35 | Обновлено 17 февраля 2026, 10:58
Топ-матч с хет-триком. Лидеры Чемпионшипа сражаются за АПЛ + таблица
Ковентри обыграл Мидлсбро
В понедельник состоялся матч лидеров Чемпионшипа между Ковентри и Мидлсбро. Победить на своем поле удалось хозяевам с хет-триком форварда Хаджи Райта.
Команда Фрэнка Лэмпарда набрала 62 очка и на один пункт опережает Мидлсбро в битве за чемпионство. Топ-3 с 56 очками занимает Миллуолл.
В зоне плей-офф находятся Ипсвич, Халл Сити и Дерби.
Отметим, что в зоне вылета расположился Лестер, с которого недавно сняли очки. Но от спасительной позиции команду отделяет лишь один пункт.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ковентри Сити
|32
|18
|8
|6
|66 - 36
|21.02.26 14:30 Вест Бромвич - Ковентри Сити16.02.26 Ковентри Сити 3:1 Мидлсбро07.02.26 Ковентри Сити 0:0 Оксфорд Юнайтед31.01.26 КПР 2:1 Ковентри Сити26.01.26 Норвич 2:1 Ковентри Сити20.01.26 Ковентри Сити 2:1 Миллуолл
|62
|2
|Мидлсбро
|32
|18
|7
|7
|50 - 33
|21.02.26 17:00 Мидлсбро - Оксфорд Юнайтед16.02.26 Ковентри Сити 3:1 Мидлсбро09.02.26 Шеффилд Юнайтед 1:2 Мидлсбро31.01.26 Мидлсбро 1:0 Норвич24.01.26 Мидлсбро 4:0 Престон Норт Энд21.01.26 Сток Сити 1:2 Мидлсбро
|61
|3
|Миллуолл
|32
|16
|8
|8
|41 - 37
|21.02.26 17:00 Миллуолл - Портсмут14.02.26 Шеффилд Уэнсдей 1:2 Миллуолл07.02.26 Рексхэм 0:2 Миллуолл31.01.26 Миллуолл 1:1 Шеффилд Юнайтед24.01.26 Миллуолл 4:0 Чарльтон20.01.26 Ковентри Сити 2:1 Миллуолл
|56
|4
|Ипсвич Таун
|30
|15
|9
|6
|51 - 29
|21.02.26 17:00 Рексхэм - Ипсвич Таун07.02.26 Дерби Каунти 1:2 Ипсвич Таун31.01.26 Ипсвич Таун 1:1 Престон Норт Энд24.01.26 Шеффилд Юнайтед 3:1 Ипсвич Таун20.01.26 Ипсвич Таун 2:0 Бристоль Сити17.01.26 Ипсвич Таун 3:0 Блэкберн
|54
|5
|Халл Сити
|31
|16
|6
|9
|50 - 43
|21.02.26 14:30 Халл Сити - КПР07.02.26 Халл Сити 2:3 Бристоль Сити03.02.26 Халл Сити 0:0 Уотфорд31.01.26 Блэкберн 0:1 Халл Сити24.01.26 Халл Сити 2:1 Суонси20.01.26 Престон Норт Энд 0:3 Халл Сити
|54
|6
|Дерби Каунти
|32
|13
|9
|10
|47 - 39
|21.02.26 17:00 Уотфорд - Дерби Каунти14.02.26 Дерби Каунти 2:0 Суонси07.02.26 Дерби Каунти 1:2 Ипсвич Таун30.01.26 Бристоль Сити 0:5 Дерби Каунти23.01.26 Дерби Каунти 1:1 Вест Бромвич20.01.26 Чарльтон 1:2 Дерби Каунти
|48
|7
|Престон Норт Энд
|32
|12
|12
|8
|40 - 36
|20.02.26 22:00 Блэкберн - Престон Норт Энд14.02.26 Престон Норт Энд 2:2 Уотфорд07.02.26 Престон Норт Энд 1:0 Портсмут31.01.26 Ипсвич Таун 1:1 Престон Норт Энд24.01.26 Мидлсбро 4:0 Престон Норт Энд20.01.26 Престон Норт Энд 0:3 Халл Сити
|48
|8
|Рексхэм
|31
|12
|11
|8
|44 - 39
|17.02.26 21:45 Бристоль Сити - Рексхэм07.02.26 Рексхэм 0:2 Миллуолл31.01.26 Шеффилд Уэнсдей 0:1 Рексхэм24.01.26 КПР 2:3 Рексхэм20.01.26 Рексхэм 1:1 Лестер17.01.26 Рексхэм 1:2 Норвич
|47
|9
|Бристоль Сити
|31
|13
|7
|11
|43 - 38
|17.02.26 21:45 Бристоль Сити - Рексхэм07.02.26 Халл Сити 2:3 Бристоль Сити30.01.26 Бристоль Сити 0:5 Дерби Каунти24.01.26 Бристоль Сити 2:0 Шеффилд Уэнсдей20.01.26 Ипсвич Таун 2:0 Бристоль Сити17.01.26 Оксфорд Юнайтед 0:0 Бристоль Сити
|46
|10
|Саутгемптон
|32
|12
|10
|10
|48 - 44
|21.02.26 17:00 Саутгемптон - Чарльтон10.02.26 Лестер 3:4 Саутгемптон07.02.26 Саутгемптон 1:0 Уотфорд31.01.26 Сток Сити 0:2 Саутгемптон25.01.26 Портсмут 1:1 Саутгемптон21.01.26 Саутгемптон 1:0 Шеффилд Юнайтед
|46
|11
|Бирмингем
|32
|12
|10
|10
|43 - 39
|21.02.26 17:00 Норвич - Бирмингем10.02.26 Бирмингем 0:0 Вест Бромвич07.02.26 Бирмингем 2:1 Лестер31.01.26 Оксфорд Юнайтед 0:2 Бирмингем24.01.26 Бирмингем 1:1 Сток Сити20.01.26 Шеффилд Уэнсдей 0:2 Бирмингем
|46
|12
|Уотфорд
|32
|11
|12
|9
|41 - 38
|21.02.26 17:00 Уотфорд - Дерби Каунти14.02.26 Престон Норт Энд 2:2 Уотфорд07.02.26 Саутгемптон 1:0 Уотфорд03.02.26 Халл Сити 0:0 Уотфорд31.01.26 Уотфорд 0:2 Суонси24.01.26 Блэкберн 1:1 Уотфорд
|45
|13
|КПР
|32
|12
|8
|12
|43 - 46
|21.02.26 14:30 Халл Сити - КПР14.02.26 КПР 1:3 Блэкберн06.02.26 Чарльтон 0:0 КПР31.01.26 КПР 2:1 Ковентри Сити24.01.26 КПР 2:3 Рексхэм20.01.26 Оксфорд Юнайтед 0:0 КПР
|44
|14
|Сток Сити
|32
|12
|7
|13
|34 - 29
|21.02.26 14:30 Сток Сити - Лестер11.02.26 Чарльтон 1:0 Сток Сити07.02.26 Вест Бромвич 0:0 Сток Сити31.01.26 Сток Сити 0:2 Саутгемптон24.01.26 Бирмингем 1:1 Сток Сити21.01.26 Сток Сити 1:2 Мидлсбро
|43
|15
|Шеффилд Юнайтед
|32
|13
|3
|16
|45 - 45
|22.02.26 14:00 Шеффилд Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей14.02.26 Портсмут 0:1 Шеффилд Юнайтед09.02.26 Шеффилд Юнайтед 1:2 Мидлсбро03.02.26 Шеффилд Юнайтед 3:1 Оксфорд Юнайтед31.01.26 Миллуолл 1:1 Шеффилд Юнайтед24.01.26 Шеффилд Юнайтед 3:1 Ипсвич Таун
|42
|16
|Суонси
|32
|12
|6
|14
|38 - 39
|21.02.26 14:30 Суонси - Бристоль Сити14.02.26 Дерби Каунти 2:0 Суонси08.02.26 Суонси 4:0 Шеффилд Уэнсдей31.01.26 Уотфорд 0:2 Суонси24.01.26 Халл Сити 2:1 Суонси20.01.26 Суонси 3:1 Блэкберн
|42
|17
|Норвич
|32
|11
|6
|15
|42 - 42
|21.02.26 17:00 Норвич - Бирмингем10.02.26 Оксфорд Юнайтед 0:3 Норвич07.02.26 Норвич 2:0 Блэкберн31.01.26 Мидлсбро 1:0 Норвич26.01.26 Норвич 2:1 Ковентри Сити20.01.26 Вест Бромвич 0:5 Норвич
|39
|18
|Чарльтон
|31
|10
|9
|12
|30 - 38
|17.02.26 21:45 Чарльтон - Портсмут11.02.26 Чарльтон 1:0 Сток Сити06.02.26 Чарльтон 0:0 КПР31.01.26 Лестер 0:2 Чарльтон24.01.26 Миллуолл 4:0 Чарльтон20.01.26 Чарльтон 1:2 Дерби Каунти
|39
|19
|Блэкберн
|32
|9
|8
|15
|30 - 41
|20.02.26 22:00 Блэкберн - Престон Норт Энд14.02.26 КПР 1:3 Блэкберн07.02.26 Норвич 2:0 Блэкберн03.02.26 Блэкберн 1:0 Шеффилд Уэнсдей31.01.26 Блэкберн 0:1 Халл Сити24.01.26 Блэкберн 1:1 Уотфорд
|35
|20
|Вест Бромвич
|32
|9
|7
|16
|32 - 47
|21.02.26 14:30 Вест Бромвич - Ковентри Сити10.02.26 Бирмингем 0:0 Вест Бромвич07.02.26 Вест Бромвич 0:0 Сток Сити31.01.26 Портсмут 3:0 Вест Бромвич23.01.26 Дерби Каунти 1:1 Вест Бромвич20.01.26 Вест Бромвич 0:5 Норвич
|34
|21
|Портсмут
|30
|8
|9
|13
|27 - 39
|17.02.26 21:45 Чарльтон - Портсмут14.02.26 Портсмут 0:1 Шеффилд Юнайтед07.02.26 Престон Норт Энд 1:0 Портсмут31.01.26 Портсмут 3:0 Вест Бромвич25.01.26 Портсмут 1:1 Саутгемптон21.01.26 Уотфорд 1:1 Портсмут
|33
|22
|Лестер
|32
|10
|8
|14
|44 - 51
|21.02.26 14:30 Сток Сити - Лестер10.02.26 Лестер 3:4 Саутгемптон07.02.26 Бирмингем 2:1 Лестер31.01.26 Лестер 0:2 Чарльтон24.01.26 Лестер 1:2 Оксфорд Юнайтед20.01.26 Рексхэм 1:1 Лестер
|32
|23
|Оксфорд Юнайтед
|32
|6
|10
|16
|28 - 44
|21.02.26 17:00 Мидлсбро - Оксфорд Юнайтед10.02.26 Оксфорд Юнайтед 0:3 Норвич07.02.26 Ковентри Сити 0:0 Оксфорд Юнайтед03.02.26 Шеффилд Юнайтед 3:1 Оксфорд Юнайтед31.01.26 Оксфорд Юнайтед 0:2 Бирмингем24.01.26 Лестер 1:2 Оксфорд Юнайтед
|28
|24
|Шеффилд Уэнсдей
|32
|1
|8
|23
|19 - 64
|22.02.26 14:00 Шеффилд Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей14.02.26 Шеффилд Уэнсдей 1:2 Миллуолл08.02.26 Суонси 4:0 Шеффилд Уэнсдей03.02.26 Блэкберн 1:0 Шеффилд Уэнсдей31.01.26 Шеффилд Уэнсдей 0:1 Рексхэм24.01.26 Бристоль Сити 2:0 Шеффилд Уэнсдей
|-7
