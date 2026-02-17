ВИДЕО. Как Жирона вырвала победу у Барселоны на последних минутах

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
17 февраля 2026, 00:06 | Обновлено 17 февраля 2026, 00:07
Гол забил Бельтарн

Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Бельтарн

16 февраля, в понедельник, в рамках 24-го тура чемпионата Испании «Жирона» встречалась с «Барселоной».

Поединок состоялся на стадионе «Монтиливи» в Жироне и завершился громкой сенсацией – хозяева одержали победу со счетом 2:1.

Победный гол в матче удалось забить Фран Бельтану на 87-й минуте.

Благодаря этой победе «Жирона» поднялась на 12 строчку в Ла Лиге и имеет в активе 29 очков. «Барселона» по итогам тура потеряла лидерство и идет второй с 58 очками.

Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Фран Бельтран
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
