ВИДЕО. Как Жирона вырвала победу у Барселоны на последних минутах

16 февраля, в понедельник, в рамках 24-го тура чемпионата Испании «Жирона» встречалась с «Барселоной».

Поединок состоялся на стадионе «Монтиливи» в Жироне и завершился громкой сенсацией – хозяева одержали победу со счетом 2:1.

Победный гол в матче удалось забить Фран Бельтану на 87-й минуте.

Благодаря этой победе «Жирона» поднялась на 12 строчку в Ла Лиге и имеет в активе 29 очков. «Барселона» по итогам тура потеряла лидерство и идет второй с 58 очками.

ВИДЕО. Как Жирона вырвала победу против Барселоны на последних минутах