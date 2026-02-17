ВИДЕО. Как Жирона вырвала победу у Барселоны на последних минутах
Гол забил Бельтарн
16 февраля, в понедельник, в рамках 24-го тура чемпионата Испании «Жирона» встречалась с «Барселоной».
Поединок состоялся на стадионе «Монтиливи» в Жироне и завершился громкой сенсацией – хозяева одержали победу со счетом 2:1.
Победный гол в матче удалось забить Фран Бельтану на 87-й минуте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Благодаря этой победе «Жирона» поднялась на 12 строчку в Ла Лиге и имеет в активе 29 очков. «Барселона» по итогам тура потеряла лидерство и идет второй с 58 очками.
ВИДЕО. Как Жирона вырвала победу против Барселоны на последних минутах
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист мог начать вторую часть сезона в «Фенербахче»
Изучаем нюансы перераспределения мест для квалификации ЛЧ