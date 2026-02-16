Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Анчелотти заподозрили в измене на карнавале в Рио-де-Жанейро
16 февраля 2026, 23:04
ФОТО. Анчелотти заподозрили в измене на карнавале в Рио-де-Жанейро

Анчелотти оказался в центре шума из-за изображения, которого не существовало

ФОТО. Анчелотти заподозрили в измене на карнавале в Рио-де-Жанейро
X. Карло Анчелотти

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти неожиданно стал одной из ярких фигур традиционного бразильского карнавала.

Итальянец посетил несколько городов, появлялся в фан-зонах в желтой футболке сборной Бразилии и даже позировал рядом с легендарным Роналдо.

Снимки с Анчелотти быстро разлетелись по соцсетям. Однако один кадр вызвал настоящий резонанс – в сети начали распространять фото, на котором тренер якобы целует сразу трех девушек. Пользователи даже шутили о возможном «семейном скандале».

Позже выяснилось, что громкий снимок был создан с помощью искусственного интеллекта. На самом деле Анчелотти приехал на карнавал вместе с супругой, а вирусное фото оказалось фейком.

История стала наглядным примером того, как ИИ способен создавать реалистичные, но ложные изображения, которые за считаные часы распространяются по сети.

