ФОТО. Анчелотти заподозрили в измене на карнавале в Рио-де-Жанейро
Анчелотти оказался в центре шума из-за изображения, которого не существовало
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти неожиданно стал одной из ярких фигур традиционного бразильского карнавала.
Итальянец посетил несколько городов, появлялся в фан-зонах в желтой футболке сборной Бразилии и даже позировал рядом с легендарным Роналдо.
Снимки с Анчелотти быстро разлетелись по соцсетям. Однако один кадр вызвал настоящий резонанс – в сети начали распространять фото, на котором тренер якобы целует сразу трех девушек. Пользователи даже шутили о возможном «семейном скандале».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Позже выяснилось, что громкий снимок был создан с помощью искусственного интеллекта. На самом деле Анчелотти приехал на карнавал вместе с супругой, а вирусное фото оказалось фейком.
История стала наглядным примером того, как ИИ способен создавать реалистичные, но ложные изображения, которые за считаные часы распространяются по сети.
😅🇧🇷 Carlo Ancelotti haciendo de las suyas en Brasil. pic.twitter.com/u937NREiho— PaseClave (@paseclave__) February 15, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист мог начать вторую часть сезона в «Фенербахче»
Киевляне отклонили предложение