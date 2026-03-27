Лидер сборной Швеции обратился к Зинченко

Нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьекереш поддержал фулбека «Аякса» Александра Зинченко после того, как игрок амстердамского клуба получил травму.

«♥️», – лаконично отреагировал Дьекереш.

Александр Зинченко получил серьезное повреждение колена во время матча чемпионата Нидерландов против «Фортуны» Ситтард. Из-за травмы футболист сборной Украины выбыл ориентировочно на 6–7 месяцев. Александр не сможет сыграть против Дьекереша в матче сборных Украины и Швеции, который пройдет в марте.

Ранее тренер «Аякса» прокомментировал травму Зинченко.