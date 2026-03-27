27 марта 2026, 00:01 |
Лидер сборной Швеции обратился к Зинченко

Виктор Дьекереш поддержал украинца в Инстаграме

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьекереш поддержал фулбека «Аякса» Александра Зинченко после того, как игрок амстердамского клуба получил травму.

«♥️», – лаконично отреагировал Дьекереш.

Александр Зинченко получил серьезное повреждение колена во время матча чемпионата Нидерландов против «Фортуны» Ситтард. Из-за травмы футболист сборной Украины выбыл ориентировочно на 6–7 месяцев. Александр не сможет сыграть против Дьекереша в матче сборных Украины и Швеции, который пройдет в марте.

Ранее тренер «Аякса» прокомментировал травму Зинченко.

Дмитрий Олийченко
_ Moore
адміни знову зафігачили інфу з бородою.
Harun Bakircioğlu
Без Зинченко и Малиновского сборная на порядок слабее. Многие писали, что Зинченко не лидер, а на самом деле еще какой, входит в число лучших бомбардиров в сборной в истории, просто у нас других лидеров получше для вас нет. А Ребров как тренер какаха, за свои 3 года в сборной новых не воспитал, не открыл.
Никогда не был хейтером Зинченко, моя критика его была только из-за досады, что он просирает свой талант.
