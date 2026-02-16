«Не могу в это поверить». Зинченко отреагировал на свою ужасную травму

Украинский левый защитник амстердамского «Аякса» Александр Зинченко обратился к болельщикам после новостей о страшной травме колена:

«Я в шоке. До сих пор не могу поверить в то, что произошло.

С первого дня в этом удивительном футбольном клубе и среди людей, которые меня окружают, я начал чувствовать себя счастливым и снова обрел свою улыбку на траве.

В глубине души я чувствую настоящую вину перед клубом, но, к сожалению, мы не можем контролировать эту ситуацию.

Я приму это испытание и пройду через него вместе с самым большим достижением в моей жизни — моей семьей. Я скоро вернусь и буду сильнее».

Напомним, Александр Зинченко больше не сможет сыграть в сезоне 2025/26 из-за травмы.