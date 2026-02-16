Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Маклсфилд – Брентфорд
Матч 1/16 финала Кубка Англии начнется в 21:30
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк начнет в стартовом составе «Брентфорда» матч 1/16 финала Кубка Англии против «Маклсфилд Таун».
Игра состоится на арене «Мосс Роуз» в Мекклсфилд и начнется в 21:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В сезоне 2025/26 Егор Ярмолюк провел 29 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Стартовые составы на матч Маклсфилд – Брентфорд:
Representing the Silkmen this evening against Brentford in the @EmiratesFACup Fourth Round 👊#AgainstAllOdds 💙 pic.twitter.com/dwONLPBnNn— Macclesfield FC (C) (@thesilkmen) February 16, 2026
Your Bees to take on Macclesfield 🏆@EmiratesFACup | #MACBRE pic.twitter.com/6zHb7SqQ6j— Brentford FC (@BrentfordFC) February 16, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги
И опять не без приключений