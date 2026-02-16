Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Маклсфилд – Брентфорд

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк начнет в стартовом составе «Брентфорда» матч 1/16 финала Кубка Англии против «Маклсфилд Таун».

Игра состоится на арене «Мосс Роуз» в Мекклсфилд и начнется в 21:30 по киевскому времени.

В сезоне 2025/26 Егор Ярмолюк провел 29 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Стартовые составы на матч Маклсфилд – Брентфорд: