Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Маклсфилд – Брентфорд

Кубок Англии
16 февраля 2026, 20:45
Матч 1/16 финала Кубка Англии начнется в 21:30

16 февраля 2026, 20:45
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк начнет в стартовом составе «Брентфорда» матч 1/16 финала Кубка Англии против «Маклсфилд Таун».

Игра состоится на арене «Мосс Роуз» в Мекклсфилд и начнется в 21:30 по киевскому времени.

В сезоне 2025/26 Егор Ярмолюк провел 29 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Стартовые составы на матч Маклсфилд – Брентфорд:

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
