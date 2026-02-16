Англия16 февраля 2026, 19:45 | Обновлено 16 февраля 2026, 20:04
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб АПЛ вновь попрощался с тренером
Джон Хейтинга покинул «Тоттенхэм»
Нидерландский специалист Джон Хейтинга покинул «Тоттенхэм». Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.
43-летний специалист пришел в клуб всего 33 дня назад, заняв пост ассистента Томаса Франка, который на тот момент являлся главным тренером. Сейчас же «шпор» возглавляет Игор Тудор.
С 29 очками «Тоттенхэм» занимает 16-е место турнирной таблицы чемпионата Англии. В Лиге чемпионов «шпоры» заняли пятое место в основном раунде и вышли напрямую в 1/8 финала.
Ранее Игор Тудор объяснил, почему согласился возглавить кризисный «Тоттенхэм».
