ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб АПЛ вновь попрощался с тренером

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
16 февраля 2026, 19:45 | Обновлено 16 февраля 2026, 20:04
0

Джон Хейтинга покинул «Тоттенхэм»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Хейтинга

Нидерландский специалист Джон Хейтинга покинул «Тоттенхэм». Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

43-летний специалист пришел в клуб всего 33 дня назад, заняв пост ассистента Томаса Франка, который на тот момент являлся главным тренером. Сейчас же «шпор» возглавляет Игор Тудор.

С 29 очками «Тоттенхэм» занимает 16-е место турнирной таблицы чемпионата Англии. В Лиге чемпионов «шпоры» заняли пятое место в основном раунде и вышли напрямую в 1/8 финала.

Ранее Игор Тудор объяснил, почему согласился возглавить кризисный «Тоттенхэм».

Даниил Кирияка Источник: ФК Тоттенхэм
