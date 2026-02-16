Жозе МОУРИНЬО: «Я бы очень хотел выбить Реал»

Португальский тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо дал пресс-конференцию перед матчем 1/16 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом»:

«Если победить «Реал» один раз сложно, представьте, как сложно победить его два или три раза, а именно это, вероятно, нам и предстоит сделать. Большая команда, которая проигрывает и получает рану, опасна».

«Я очень хорошо знаю это чувство, потому что я всегда знал это, так как мне посчастливилось тренировать только большие команды на протяжении всей своей карьеры. Мотивация «Реала» не в том, чтобы выбить «Бенфику», а в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов. С нашей стороны, это выиграть и знать, что мы сделали, чтобы выиграть последнюю игру».

«Мы очень хорошо знаем, что матч не будет точной копией предыдущего. Мы знаем, что они добились значительного прогресса как команда, несмотря на то, что у них было мало времени. Я попросил своих игроков играть с большим удовольствием, потому что они заслуживают быть здесь».

«Мои игроки начали с четырех матчей и нуля очков. Им нужно было набрать девять очков, играя против «Ювентуса», «Реала» и «Наполи». Они действительно заслуживают быть здесь.

И гораздо лучше быть здесь, в квалификации плей-офф Лиги чемпионов, против команды уровня «Реала», чем против команды более низкого уровня. Давайте наслаждаться завтрашней игрой, добиваться результата, который позволит нам бороться во втором матче, и играть с радостью».

«Я надеюсь, что Арбелоа выиграет Ла Лигу и многое другое и будет долго играть за «Реал Мадрид». Он отличный парень и заслуживает этого... но я бы очень хотел выбить «Реал Мадрид» из турнира».

Поединок состоится 17 февраля в 22:00 по Киеву.

Ранее «Реал» опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов против Бенфики».