Реал опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов против Бенфики. Есть потери
Королевский клуб остался без Родриго, Рауля Асенсио и Джуда Беллингема
Во вторник, 17 февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся португальская «Бенфика» и мадридский «Реал».
Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Наставник испанского клуба Альваро Арбелоа выбрал футболистов, на которых сможет рассчитывать в предстоящем противостоянии.
Из-за дисквалификации (перебор предупреждений) «сливочным» не помогут вингер Родриго и защитник Рауль Асенсио. Вне заявки оказался и полузащитник Джуд Беллингем, который находится в лазарете.
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин попал в список из 24-х футболистов, однако ожидается, что место в воротах займет первый номер, бельгиец Тибо Куртуа.
«Бенфика» и «Реал» пересекались в основном этапе, когда «орлы» одолели соперника со счетом 4:2, а решающий гол забил украинский вратарь Анатолий Трубин на последних секундах игры.
Заявка мадридского Реала на матч Лиги чемпионов против Бенфики:
Вратари: Куртуа, Лунин, Фран Гонсалес
Защитники: Карвахаль, Алаба, Александер-Арнольд, Каррерас, Фран Гарсия, Рюдигер, Ферлан Мэнди, Хейсен, Жоан Мартинес
Полузащитники: Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Арда Гюллер, Себальос, Сестеро, Питарх
Нападающие: Винисиус, Мбаппе, Гонсало Гарсия, Браим Диас, Мастантуоно
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 16, 2026
🆚 @SLBenfica pic.twitter.com/svfDz2BZAm
