  4. Реал опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов против Бенфики. Есть потери
Лига чемпионов
16 февраля 2026, 14:49 | Обновлено 16 февраля 2026, 14:56
1015
0

Королевский клуб остался без Родриго, Рауля Асенсио и Джуда Беллингема

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Во вторник, 17 февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся португальская «Бенфика» и мадридский «Реал».

Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Наставник испанского клуба Альваро Арбелоа выбрал футболистов, на которых сможет рассчитывать в предстоящем противостоянии.

Из-за дисквалификации (перебор предупреждений) «сливочным» не помогут вингер Родриго и защитник Рауль Асенсио. Вне заявки оказался и полузащитник Джуд Беллингем, который находится в лазарете.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин попал в список из 24-х футболистов, однако ожидается, что место в воротах займет первый номер, бельгиец Тибо Куртуа.

«Бенфика» и «Реал» пересекались в основном этапе, когда «орлы» одолели соперника со счетом 4:2, а решающий гол забил украинский вратарь Анатолий Трубин на последних секундах игры.

Заявка мадридского Реала на матч Лиги чемпионов против Бенфики:

Вратари: Куртуа, Лунин, Фран Гонсалес

Защитники: Карвахаль, Алаба, Александер-Арнольд, Каррерас, Фран Гарсия, Рюдигер, Ферлан Мэнди, Хейсен, Жоан Мартинес

Полузащитники: Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Арда Гюллер, Себальос, Сестеро, Питарх

Нападающие: Винисиус, Мбаппе, Гонсало Гарсия, Браим Диас, Мастантуоно

Лига чемпионов Реал Мадрид Бенфика Бенфика - Реал Родриго Гоес Рауль Асенсио Джуд Беллингем Андрей Лунин Тибо Куртуа Альваро Арбелоа заявка
Николай Тытюк Источник: ФК Реал Мадрид
