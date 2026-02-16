Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона ждет заявление Левандовски. Форвард не знает, что дальше
Испания
16 февраля 2026, 15:59 | Обновлено 16 февраля 2026, 16:29
1103
0

Барселона ждет заявление Левандовски. Форвард не знает, что дальше

Роберт пока не нашел новую команду

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В Барселоне практически на 100% уверены, что форвард Роберт Левандовски покинет команду после завершения нынешнего сезона в статусе свободного агента.

Сообщается, что в клубе с большим уважением относятся к поляку и ждут, когда он сам найдет правильное время для официального заявления об уходе из команды.

Есть лишь небольшой шанс, что каталонцы решат переподписать игрока – если полностью провалятся переговоры о новом контракте основного нападающего Феррана Торреса, чей договор истекает летом 2027 года.

Сам Левандовски имеет предложения от клубов МЛС и Саудовской Аравии, однако футболист рассмотрит вариант «пути Луки Модрича» – если получит контракт в европейском топ-клубе.

По теме:
Жирона – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Динамо планировало подписать голкипера Жироны. Известны детали
Винисиус опередил Неймара по числу голов в Ла Лиге. Кто впереди?
Роберт Левандовски Барселона Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: AS
