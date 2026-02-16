Барселона ждет заявление Левандовски. Форвард не знает, что дальше
Роберт пока не нашел новую команду
В Барселоне практически на 100% уверены, что форвард Роберт Левандовски покинет команду после завершения нынешнего сезона в статусе свободного агента.
Сообщается, что в клубе с большим уважением относятся к поляку и ждут, когда он сам найдет правильное время для официального заявления об уходе из команды.
Есть лишь небольшой шанс, что каталонцы решат переподписать игрока – если полностью провалятся переговоры о новом контракте основного нападающего Феррана Торреса, чей договор истекает летом 2027 года.
Сам Левандовски имеет предложения от клубов МЛС и Саудовской Аравии, однако футболист рассмотрит вариант «пути Луки Модрича» – если получит контракт в европейском топ-клубе.
