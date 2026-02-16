Трубин не ожидал такого от Куртуа: «Тебе забил вратарь, а ты поздравил его»

Вратарь Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин был удивлен, когда вратарь Реала Тибо Куртуа пошел его поздравить после гола кипера в ворота мадридской команды.

«Я уважаю всех вратарей, то Куртуа теперь – особенно уважаю. После тяжелого поражения, когда ему забил вратарь, он пришел поздравить меня. Это доказывает, что он не только классный вратарь, но и достойный человек».

«Хороший пример для молодых игроков. Даже после поражений ты можешь показать свое уважение к сопернику», – сказал Трубин.

Трубин сделал счет 4:2, что помогло Орлам занять 24-е место основного этапа Лиги чемпионов и выйти в плей-офф, где снова будет матч с Реалом.