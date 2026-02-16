Четвертьфиналист Кубка Украины продлил контракты сразу с четырьмя игроками

Футбольный клуб «Чернигов» продлил соглашения с защитниками Павлом Шушко и Дмитрием Фатеевым и полузащитниками Егором Шалфеевым и Артуром Бибиком.

Шушко, Фатеев и Шалфеев договорились о новом сотрудничестве до 30 июня 2027 года. Новый контракт Бибика рассчитан на два года, до 31 декабря 2028-го.

Шушко имеет за своими плечами уже 25 матчей и три гола за черниговскую команду. Защитник присоединился к клубу в марте прошлого года.

Фатеев сыграл 30 поединков и отличился своим первым забитым мячом в клубе совсем недавно – в игре против запорожского «Металлурга» (1:1). Дмитрий также присоединился к клубу в марте 2025-го.

Шалфеев надел «желто-черную» футболку в январе прошлого года, сыграв в 26 матчах, оформив три гола и три ассиста. Бибик – живая легенда «тигров» и единственный игрок в истории клуба с более чем 120 выступлениями (представляет клуб с 2020 года).

«ФК Чернигов благодарит игроков за преданность клубу и желает новых успехов в «желто-черной» футболке!» – обратилась к игрокам пресс-служба команды, которая продолжает борьбу в Первой лиге и Кубке Украины.