Украинец, который принадлежит Динамо, испытывает проблемы за границей
В нынешнем сезоне полузащитник Антон Царенко провел всего 75 минут в составе «Лехии» Гданьск
Полузащитник Антон Царенко, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», продолжает испытывать проблемы с игровым временем в составе польского клуба.
С августа 2024 года украинский футболист защищает цвета «Лехии» Гданьск, однако в нынешнем сезоне преимущественно остается на скамейке запасных.
Царенко сыграл всего два матча в чемпионате Польши и один раз выходил на поле в Кубке страны, суммарно сыграв 75 минут. В активе полузащитника нет результативных действий.
Последний официальный матч «Лехия» провела 15 февраля – в рамках 21-го тура элитного дивизиона команда Джона Карвера одолела на выезде люблинский «Мотор» со счетом 2:1.
В составе клуба из Гданьска играют еще несколько украинцев – вратарь Богдан Сарнавский (один матч в сезоне), защитник Максим Дячук (19 игр, 2 гола), полузащитник Иван Желизко (21 игра, 4 гола, 4 ассиста) и форвард Богдан Вьюнник (21 матч, 3 гола, один ассист).
Турнирная таблица чемпионата Польши:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ягеллония
|20
|10
|6
|4
|36 - 23
|22.02.26 15:45 Ягеллония - Радомяк14.02.26 Краковия 0:0 Ягеллония07.02.26 Ягеллония 4:1 Мотор Люблин31.01.26 Видзев Лодзь 1:3 Ягеллония14.12.25 Мотор Люблин 1:1 Ягеллония07.12.25 Брук-Бет Термалица 2:1 Ягеллония
|36
|2
|Гурник Забже
|21
|10
|4
|7
|32 - 27
|21.02.26 18:45 Гурник Забже - Погонь Щецин16.02.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Гурник Забже07.02.26 Гурник Забже 0:1 Лех31.01.26 Гурник Забже 2:1 Пяст05.12.25 Лехия 5:2 Гурник Забже28.11.25 Радомяк 4:0 Гурник Забже
|34
|3
|Висла Плоцк
|21
|8
|9
|4
|23 - 16
|21.02.26 21:30 Легия - Висла Плоцк14.02.26 Висла Плоцк 0:2 Видзев Лодзь09.02.26 Пяст 1:0 Висла Плоцк01.02.26 Висла Плоцк 2:1 Ракув08.12.25 Корона Кельце 1:1 Висла Плоцк04.12.25 Висла Плоцк 0:0 Краковия
|33
|4
|Заглембе Л
|21
|8
|8
|5
|33 - 27
|23.02.26 20:00 Лехия - Заглембе Л14.02.26 Заглембе Л 0:0 Ракув06.02.26 Корона Кельце 1:2 Заглембе Л30.01.26 Заглембе Л 0:2 Катовице14.12.25 Ракув 0:1 Заглембе Л06.12.25 Заглембе Л 2:1 Видзев Лодзь
|32
|5
|Краковия
|21
|8
|8
|5
|27 - 22
|20.02.26 21:30 Видзев Лодзь - Краковия14.02.26 Краковия 0:0 Ягеллония06.02.26 Лехия 1:1 Краковия02.02.26 Брук-Бет Термалица 0:1 Краковия07.12.25 Краковия 2:2 Лех04.12.25 Висла Плоцк 0:0 Краковия
|32
|6
|Лех
|21
|8
|8
|5
|34 - 30
|22.02.26 18:30 Корона Кельце - Лех15.02.26 Лех 3:0 Пяст07.02.26 Гурник Забже 0:1 Лех03.02.26 Пяст 1:0 Лех31.01.26 Лех 1:3 Лехия07.12.25 Краковия 2:2 Лех
|32
|7
|Ракув
|21
|9
|4
|8
|27 - 25
|21.02.26 16:00 Ракув - Брук-Бет Термалица14.02.26 Заглембе Л 0:0 Ракув08.02.26 Ракув 0:0 Радомяк01.02.26 Висла Плоцк 2:1 Ракув14.12.25 Ракув 0:1 Заглембе Л07.12.25 Ракув 1:0 Катовице
|31
|8
|Корона Кельце
|21
|8
|6
|7
|26 - 22
|22.02.26 18:30 Корона Кельце - Лех13.02.26 Радомяк 0:2 Корона Кельце06.02.26 Корона Кельце 1:2 Заглембе Л01.02.26 Легия 1:2 Корона Кельце08.12.25 Корона Кельце 1:1 Висла Плоцк29.11.25 Корона Кельце 0:1 Краковия
|30
|9
|Лехия
|21
|9
|5
|7
|44 - 41
|23.02.26 20:00 Лехия - Заглембе Л15.02.26 Мотор Люблин 2:3 Лехия06.02.26 Лехия 1:1 Краковия31.01.26 Лех 1:3 Лехия05.12.25 Лехия 5:2 Гурник Забже29.11.25 Лехия 5:1 Брук-Бет Термалица
|27
|10
|Радомяк
|20
|7
|6
|7
|35 - 32
|22.02.26 15:45 Ягеллония - Радомяк13.02.26 Радомяк 0:2 Корона Кельце08.02.26 Ракув 0:0 Радомяк06.12.25 Погонь Щецин 2:2 Радомяк28.11.25 Радомяк 4:0 Гурник Забже23.11.25 Лех 4:1 Радомяк
|27
|11
|Катовице
|20
|8
|3
|9
|27 - 29
|22.02.26 13:15 Арка - Катовице13.02.26 Катовице 1:1 Легия08.02.26 Катовице 1:0 Видзев Лодзь30.01.26 Заглембе Л 0:2 Катовице07.12.25 Ракув 1:0 Катовице29.11.25 Катовице 2:0 Погонь Щецин
|27
|12
|Пяст
|21
|7
|5
|9
|22 - 24
|20.02.26 19:00 Пяст - Мотор Люблин15.02.26 Лех 3:0 Пяст09.02.26 Пяст 1:0 Висла Плоцк03.02.26 Пяст 1:0 Лех31.01.26 Гурник Забже 2:1 Пяст14.12.25 Легия 0:1 Пяст
|26
|13
|Погонь Щецин
|21
|7
|4
|10
|31 - 35
|21.02.26 18:45 Гурник Забже - Погонь Щецин15.02.26 Погонь Щецин 1:0 Арка08.02.26 Погонь Щецин 1:1 Брук-Бет Термалица01.02.26 Мотор Люблин 2:1 Погонь Щецин06.12.25 Погонь Щецин 2:2 Радомяк29.11.25 Катовице 2:0 Погонь Щецин
|25
|14
|Мотор Люблин
|21
|5
|9
|7
|28 - 36
|20.02.26 19:00 Пяст - Мотор Люблин15.02.26 Мотор Люблин 2:3 Лехия07.02.26 Ягеллония 4:1 Мотор Люблин01.02.26 Мотор Люблин 2:1 Погонь Щецин14.12.25 Мотор Люблин 1:1 Ягеллония06.12.25 Арка 1:0 Мотор Люблин
|24
|15
|Видзев Лодзь
|21
|7
|2
|12
|29 - 32
|20.02.26 21:30 Видзев Лодзь - Краковия14.02.26 Висла Плоцк 0:2 Видзев Лодзь08.02.26 Катовице 1:0 Видзев Лодзь31.01.26 Видзев Лодзь 1:3 Ягеллония06.12.25 Заглембе Л 2:1 Видзев Лодзь28.11.25 Пяст 0:2 Видзев Лодзь
|23
|16
|Арка
|20
|6
|4
|10
|17 - 35
|22.02.26 13:15 Арка - Катовице15.02.26 Погонь Щецин 1:0 Арка07.02.26 Арка 2:2 Легия06.12.25 Арка 1:0 Мотор Люблин30.11.25 Арка 1:4 Ракув21.11.25 Брук-Бет Термалица 2:0 Арка
|22
|17
|Легия
|21
|4
|9
|8
|23 - 26
|21.02.26 21:30 Легия - Висла Плоцк13.02.26 Катовице 1:1 Легия07.02.26 Арка 2:2 Легия01.02.26 Легия 1:2 Корона Кельце14.12.25 Легия 0:1 Пяст06.12.25 Пяст 2:0 Легия
|21
|18
|Брук-Бет Термалица
|21
|5
|6
|10
|26 - 38
|21.02.26 16:00 Ракув - Брук-Бет Термалица16.02.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Гурник Забже08.02.26 Погонь Щецин 1:1 Брук-Бет Термалица02.02.26 Брук-Бет Термалица 0:1 Краковия07.12.25 Брук-Бет Термалица 2:1 Ягеллония29.11.25 Лехия 5:1 Брук-Бет Термалица
|21
