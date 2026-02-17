Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинец, который принадлежит Динамо, испытывает проблемы за границей
Украина. Премьер лига
17 февраля 2026, 12:41 |
1107
1

Украинец, который принадлежит Динамо, испытывает проблемы за границей

В нынешнем сезоне полузащитник Антон Царенко провел всего 75 минут в составе «Лехии» Гданьск

17 февраля 2026, 12:41 |
1107
1 Comments
Украинец, который принадлежит Динамо, испытывает проблемы за границей
ФК Лехия Гданськ. Антон Царенко

Полузащитник Антон Царенко, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», продолжает испытывать проблемы с игровым временем в составе польского клуба.

С августа 2024 года украинский футболист защищает цвета «Лехии» Гданьск, однако в нынешнем сезоне преимущественно остается на скамейке запасных.

Царенко сыграл всего два матча в чемпионате Польши и один раз выходил на поле в Кубке страны, суммарно сыграв 75 минут. В активе полузащитника нет результативных действий.

Последний официальный матч «Лехия» провела 15 февраля – в рамках 21-го тура элитного дивизиона команда Джона Карвера одолела на выезде люблинский «Мотор» со счетом 2:1.

В составе клуба из Гданьска играют еще несколько украинцев – вратарь Богдан Сарнавский (один матч в сезоне), защитник Максим Дячук (19 игр, 2 гола), полузащитник Иван Желизко (21 игра, 4 гола, 4 ассиста) и форвард Богдан Вьюнник (21 матч, 3 гола, один ассист).

Турнирная таблица чемпионата Польши:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ягеллония 20 10 6 4 36 - 23 22.02.26 15:45 Ягеллония - Радомяк14.02.26 Краковия 0:0 Ягеллония07.02.26 Ягеллония 4:1 Мотор Люблин31.01.26 Видзев Лодзь 1:3 Ягеллония14.12.25 Мотор Люблин 1:1 Ягеллония07.12.25 Брук-Бет Термалица 2:1 Ягеллония 36
2 Гурник Забже 21 10 4 7 32 - 27 21.02.26 18:45 Гурник Забже - Погонь Щецин16.02.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Гурник Забже07.02.26 Гурник Забже 0:1 Лех31.01.26 Гурник Забже 2:1 Пяст05.12.25 Лехия 5:2 Гурник Забже28.11.25 Радомяк 4:0 Гурник Забже 34
3 Висла Плоцк 21 8 9 4 23 - 16 21.02.26 21:30 Легия - Висла Плоцк14.02.26 Висла Плоцк 0:2 Видзев Лодзь09.02.26 Пяст 1:0 Висла Плоцк01.02.26 Висла Плоцк 2:1 Ракув08.12.25 Корона Кельце 1:1 Висла Плоцк04.12.25 Висла Плоцк 0:0 Краковия 33
4 Заглембе Л 21 8 8 5 33 - 27 23.02.26 20:00 Лехия - Заглембе Л14.02.26 Заглембе Л 0:0 Ракув06.02.26 Корона Кельце 1:2 Заглембе Л30.01.26 Заглембе Л 0:2 Катовице14.12.25 Ракув 0:1 Заглембе Л06.12.25 Заглембе Л 2:1 Видзев Лодзь 32
5 Краковия 21 8 8 5 27 - 22 20.02.26 21:30 Видзев Лодзь - Краковия14.02.26 Краковия 0:0 Ягеллония06.02.26 Лехия 1:1 Краковия02.02.26 Брук-Бет Термалица 0:1 Краковия07.12.25 Краковия 2:2 Лех04.12.25 Висла Плоцк 0:0 Краковия 32
6 Лех 21 8 8 5 34 - 30 22.02.26 18:30 Корона Кельце - Лех15.02.26 Лех 3:0 Пяст07.02.26 Гурник Забже 0:1 Лех03.02.26 Пяст 1:0 Лех31.01.26 Лех 1:3 Лехия07.12.25 Краковия 2:2 Лех 32
7 Ракув 21 9 4 8 27 - 25 21.02.26 16:00 Ракув - Брук-Бет Термалица14.02.26 Заглембе Л 0:0 Ракув08.02.26 Ракув 0:0 Радомяк01.02.26 Висла Плоцк 2:1 Ракув14.12.25 Ракув 0:1 Заглембе Л07.12.25 Ракув 1:0 Катовице 31
8 Корона Кельце 21 8 6 7 26 - 22 22.02.26 18:30 Корона Кельце - Лех13.02.26 Радомяк 0:2 Корона Кельце06.02.26 Корона Кельце 1:2 Заглембе Л01.02.26 Легия 1:2 Корона Кельце08.12.25 Корона Кельце 1:1 Висла Плоцк29.11.25 Корона Кельце 0:1 Краковия 30
9 Лехия 21 9 5 7 44 - 41 23.02.26 20:00 Лехия - Заглембе Л15.02.26 Мотор Люблин 2:3 Лехия06.02.26 Лехия 1:1 Краковия31.01.26 Лех 1:3 Лехия05.12.25 Лехия 5:2 Гурник Забже29.11.25 Лехия 5:1 Брук-Бет Термалица 27
10 Радомяк 20 7 6 7 35 - 32 22.02.26 15:45 Ягеллония - Радомяк13.02.26 Радомяк 0:2 Корона Кельце08.02.26 Ракув 0:0 Радомяк06.12.25 Погонь Щецин 2:2 Радомяк28.11.25 Радомяк 4:0 Гурник Забже23.11.25 Лех 4:1 Радомяк 27
11 Катовице 20 8 3 9 27 - 29 22.02.26 13:15 Арка - Катовице13.02.26 Катовице 1:1 Легия08.02.26 Катовице 1:0 Видзев Лодзь30.01.26 Заглембе Л 0:2 Катовице07.12.25 Ракув 1:0 Катовице29.11.25 Катовице 2:0 Погонь Щецин 27
12 Пяст 21 7 5 9 22 - 24 20.02.26 19:00 Пяст - Мотор Люблин15.02.26 Лех 3:0 Пяст09.02.26 Пяст 1:0 Висла Плоцк03.02.26 Пяст 1:0 Лех31.01.26 Гурник Забже 2:1 Пяст14.12.25 Легия 0:1 Пяст 26
13 Погонь Щецин 21 7 4 10 31 - 35 21.02.26 18:45 Гурник Забже - Погонь Щецин15.02.26 Погонь Щецин 1:0 Арка08.02.26 Погонь Щецин 1:1 Брук-Бет Термалица01.02.26 Мотор Люблин 2:1 Погонь Щецин06.12.25 Погонь Щецин 2:2 Радомяк29.11.25 Катовице 2:0 Погонь Щецин 25
14 Мотор Люблин 21 5 9 7 28 - 36 20.02.26 19:00 Пяст - Мотор Люблин15.02.26 Мотор Люблин 2:3 Лехия07.02.26 Ягеллония 4:1 Мотор Люблин01.02.26 Мотор Люблин 2:1 Погонь Щецин14.12.25 Мотор Люблин 1:1 Ягеллония06.12.25 Арка 1:0 Мотор Люблин 24
15 Видзев Лодзь 21 7 2 12 29 - 32 20.02.26 21:30 Видзев Лодзь - Краковия14.02.26 Висла Плоцк 0:2 Видзев Лодзь08.02.26 Катовице 1:0 Видзев Лодзь31.01.26 Видзев Лодзь 1:3 Ягеллония06.12.25 Заглембе Л 2:1 Видзев Лодзь28.11.25 Пяст 0:2 Видзев Лодзь 23
16 Арка 20 6 4 10 17 - 35 22.02.26 13:15 Арка - Катовице15.02.26 Погонь Щецин 1:0 Арка07.02.26 Арка 2:2 Легия06.12.25 Арка 1:0 Мотор Люблин30.11.25 Арка 1:4 Ракув21.11.25 Брук-Бет Термалица 2:0 Арка 22
17 Легия 21 4 9 8 23 - 26 21.02.26 21:30 Легия - Висла Плоцк13.02.26 Катовице 1:1 Легия07.02.26 Арка 2:2 Легия01.02.26 Легия 1:2 Корона Кельце14.12.25 Легия 0:1 Пяст06.12.25 Пяст 2:0 Легия 21
18 Брук-Бет Термалица 21 5 6 10 26 - 38 21.02.26 16:00 Ракув - Брук-Бет Термалица16.02.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Гурник Забже08.02.26 Погонь Щецин 1:1 Брук-Бет Термалица02.02.26 Брук-Бет Термалица 0:1 Краковия07.12.25 Брук-Бет Термалица 2:1 Ягеллония29.11.25 Лехия 5:1 Брук-Бет Термалица 21
Полная таблица

По теме:
Манчестер Сити удивил вратаря. Теперь он хочет уйти
Давали три миллиона. Полесье хочет подписать игрока Карпат
Детали согласованы. Карпаты планируют объявить о трансфере бразильца
чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск Динамо Киев Антон Царенко трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Олимпийские игры | 17 февраля 2026, 04:53 1
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ

Sport.ua анализирует основные события понедельника на Олимпиаде-2026

Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Футбол | 16 февраля 2026, 23:59 24
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону

Каталонское дерби завершилось сенсационной победой команды Мичела

Винисиус назвал лучшего игрока мира, который уже покинул Реал
Футбол | 17.02.2026, 12:40
Винисиус назвал лучшего игрока мира, который уже покинул Реал
Винисиус назвал лучшего игрока мира, который уже покинул Реал
Где Забарный? Луис Энрике выбрал 21 игрока на матч ПСЖ в Лиге чемпионов
Футбол | 17.02.2026, 09:33
Где Забарный? Луис Энрике выбрал 21 игрока на матч ПСЖ в Лиге чемпионов
Где Забарный? Луис Энрике выбрал 21 игрока на матч ПСЖ в Лиге чемпионов
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Футбол | 17.02.2026, 09:45
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Киевское Динамо достигло официальной договоренности со львовским клубом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
naverland
Лезвия вообще странная команда, имеет лучшую атаку, клубы топ 3 даже и рядом не стоят. Но защита Лехии самая ужасная. Неужели руководство не понимает логики?
Ответить
0
Популярные новости
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
16.02.2026, 03:44 2
Бокс
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
В Динамо пришло письмо из ФИФА. Футболисту запретили играть за клуб
16.02.2026, 08:40 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
15.02.2026, 10:55 2
Бокс
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
15.02.2026, 09:14 4
Бокс
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
15.02.2026, 10:40 25
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты – небольшой боксер. Это жалкие ничтожные уроды»
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты – небольшой боксер. Это жалкие ничтожные уроды»
16.02.2026, 04:32
Бокс
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
16.02.2026, 05:02
Футбол
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
16.02.2026, 06:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем