Украинец, который принадлежит Динамо, испытывает проблемы за границей

Полузащитник Антон Царенко, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», продолжает испытывать проблемы с игровым временем в составе польского клуба.

С августа 2024 года украинский футболист защищает цвета «Лехии» Гданьск, однако в нынешнем сезоне преимущественно остается на скамейке запасных.

Царенко сыграл всего два матча в чемпионате Польши и один раз выходил на поле в Кубке страны, суммарно сыграв 75 минут. В активе полузащитника нет результативных действий.

Последний официальный матч «Лехия» провела 15 февраля – в рамках 21-го тура элитного дивизиона команда Джона Карвера одолела на выезде люблинский «Мотор» со счетом 2:1.

В составе клуба из Гданьска играют еще несколько украинцев – вратарь Богдан Сарнавский (один матч в сезоне), защитник Максим Дячук (19 игр, 2 гола), полузащитник Иван Желизко (21 игра, 4 гола, 4 ассиста) и форвард Богдан Вьюнник (21 матч, 3 гола, один ассист).

Турнирная таблица чемпионата Польши: