ГАСПЕРИНИ: «Роме нужен такой нападающий, как он»

Итальянский тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал матч Серии А, в котором его подопечные сыграли вничью с «Наполи» (2:2):

«Мы часто завершаем такие матчи с молодыми ребятами в составе, которым еще нужно расти, набирать игровые минуты и уверенность. У нас было несколько очень хороших моментов, которые можно было реализовать лучше.

Мален? Я всегда был уверен в его качествах – он полноценный нападающий, точный, хорошо бьет по воротам. Этой команде нужен такой нападающий, как он. Он с нами всего 4-5 матчей. Если вернутся Дибала, Суле или Эль-Шаарави, мы сможем играть еще лучше. Реализованный пенальти? Против Милинковича-Савича было непросто, но он пробил безупречно – сильно и четко. Мы уже видели на тренировках, что он хорошо исполняет и штрафные.

Считаю, что у нас всегда было такое настроение. Мы четвертые, и я не боюсь сказать, что с Маленом в первом круге у нас было бы на несколько очков больше. Мы много выиграли, но проиграли в матчах с прямыми конкурентами. Во втором круге дела идут лучше, хотя после этих первых двух игр с прямыми соперниками остается определенный осадок – мы могли выступить лучше».