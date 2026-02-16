Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ГАСПЕРИНИ: «Роме нужен такой нападающий, как он»
Италия
16 февраля 2026, 08:56 | Обновлено 16 февраля 2026, 09:00
2074
0

Итальянский тренер «Ромы» прокомментировал ничью с «Наполи»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Итальянский тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал матч Серии А, в котором его подопечные сыграли вничью с «Наполи» (2:2):

«Мы часто завершаем такие матчи с молодыми ребятами в составе, которым еще нужно расти, набирать игровые минуты и уверенность. У нас было несколько очень хороших моментов, которые можно было реализовать лучше.

Мален? Я всегда был уверен в его качествах – он полноценный нападающий, точный, хорошо бьет по воротам. Этой команде нужен такой нападающий, как он. Он с нами всего 4-5 матчей. Если вернутся Дибала, Суле или Эль-Шаарави, мы сможем играть еще лучше. Реализованный пенальти? Против Милинковича-Савича было непросто, но он пробил безупречно – сильно и четко. Мы уже видели на тренировках, что он хорошо исполняет и штрафные.

Считаю, что у нас всегда было такое настроение. Мы четвертые, и я не боюсь сказать, что с Маленом в первом круге у нас было бы на несколько очков больше. Мы много выиграли, но проиграли в матчах с прямыми конкурентами. Во втором круге дела идут лучше, хотя после этих первых двух игр с прямыми соперниками остается определенный осадок – мы могли выступить лучше».

По теме:
Конте после 2:2 с Ромой: «Мы должны были побеждать, если бы это был бокс»
Конкурент Довбика разрывает оборону соперников: 5 голов в 5 матчах за Рому
Наполи – Рома – 2:2. Дубль Малена, супермяч Спинаццолы. Видео голов и обзор
Рома Рим Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Дониелл Мален Наполи - Рома Джан Пьеро Гасперини пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: Джанлука Ди Марцио
