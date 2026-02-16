Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 февраля 2026, 15:21 |
1374
0

В украинском футболе сыграли матч, который завершился со счетом 21:0

Представитель Второй лиги Украины – «Диназ» Вышгород – не заметил команду «Кудровки» U-19

16 февраля 2026, 15:21
1374
0
В украинском футболе сыграли матч, который завершился со счетом 21:0
ФК Диназ Вышгород

Представитель Второй лиги Украины – «Диназ» Вышгород – завершил свой путь на Мемориале Олега Макарова, однако в последней игре хлопнул дверью, одержав победу со счетом 21:0!

Вышгородский клуб опубликовал заявление после разгрома «Кудровки» U-19 и поддержал юных футболистов:

«И такое бывает. К сожалению, мы завершили свои выступления на Макарова. Не удалось пройти дальше. Но, напоследок, удалось «хлопнуть дверью. Счет в матче против ФК «Кудровка» U19 – 0:21, в нашу пользу.

Стоит отметить, что соперник играл очень молодым составом. И этот счет, отнюдь не показатель и не повод нашей бурной радости. Мы выражаем слова поддержки ребятам, у вас все еще впереди! Спасибо за игру и не обращайте внимание на счет!»

Мемориал Макарова 2026

Кудровка U-19 – Диназ – 0:21

Голы: Смитюх, 5, 13, 14, 18, 20, 27, Пономаренко, 25, 29, 41, 44, Зева, 38, Сорока, 40, Мартынюк, 48, 76, Величко, 54, 85, Бобита, 8, 7 Федонюк, 89 (автогол)

Мемориал Макарова проводится в честь известного украинского футболиста и тренера Олега Макарова. Турнир проходит ежегодно под эгидой Киевской областной федерации футбола.

чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Диназ Вышгород Кудровка Кудровка U-19
Николай Тытюк Источник: ФК Диназ
