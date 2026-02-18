Рахим СТЕРЛИНГ: «Я впервые за долгое время имел шанс хорошо подумать»

Английский вингер Рахим Стерлинг прокомментировал свой переход в ротердамский «Фейеноорд»:

«Благодаря моему статусу свободного трансфера я впервые за долгое время имел возможность тщательно обдумать следующий шаг в моей карьере. Я не спешил и поговорил с несколькими клубами и их тренерами. Это было сделано для того, чтобы полностью понять роль, которую они для меня представляют, и убедиться, что я действительно могу принести пользу новому клубу.

После длительных разговоров с Деннисом и Робином я убежден, что «Фейеноорд» – это то место, где я буду счастлив, а также ценен для команды. Игра за границей — это совершенно новый вызов для меня, который я с удовольствием приму. Я с нетерпением жду начала. «Фейеноорду», и особенно Робину и Деннису: спасибо за ваше терпение и профессионализм, пока я проходил этот процесс».