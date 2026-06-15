ЛНЗ решил подписать футболистов, которые оказались ненужными Динамо
Клуб выбрал стратегию развития академии
Черкасский ЛНЗ активно работает над развитием собственной академии и делает ставку на юношеское направление.
По информации Игоря Цыганыка, клуб предлагает перспективным молодым футболистам конкурентные условия, чтобы привлечь их в свою структуру.
Особое внимание в ЛНЗ уделяют сотрудничеству с киевским «Динамо». Черкасцы готовы подписывать игроков, которые не проходят жесткий отбор в столичной академии, понимая высокий уровень селекции в киевском клубе.
Ранее генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк рассказал, какие предложения были у черкасского клуба по поводу форварда Проспера Оба, который впоследствии оказался в «Шахтере».
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