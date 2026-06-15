Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ решил подписать футболистов, которые оказались ненужными Динамо
Украина. Премьер лига
15 июня 2026, 01:32 | Обновлено 15 июня 2026, 02:01
495
1

ЛНЗ решил подписать футболистов, которые оказались ненужными Динамо

Клуб выбрал стратегию развития академии

15 июня 2026, 01:32 | Обновлено 15 июня 2026, 02:01
495
1 Comments
ЛНЗ решил подписать футболистов, которые оказались ненужными Динамо
ФК ЛНЗ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Черкасский ЛНЗ активно работает над развитием собственной академии и делает ставку на юношеское направление.

По информации Игоря Цыганыка, клуб предлагает перспективным молодым футболистам конкурентные условия, чтобы привлечь их в свою структуру.

Особое внимание в ЛНЗ уделяют сотрудничеству с киевским «Динамо». Черкасцы готовы подписывать игроков, которые не проходят жесткий отбор в столичной академии, понимая высокий уровень селекции в киевском клубе.

Ранее генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк рассказал, какие предложения были у черкасского клуба по поводу форварда Проспера Оба, который впоследствии оказался в «Шахтере».

По теме:
«Это незаконно быть такой красивой». Реакция сети на фото ведущей УПЛ ТВ
Йован МАРКОСКИ: «Раньше для Жеваго три миллиона долларов не были проблемой»
Александрия определилась со стартом подготовки
ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
Теннис | 14 июня 2026, 17:40 8
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне

Донна Векич в двух сетах переиграла Эмму Радукану в финале британского пятисотника

Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Футбол | 14 июня 2026, 08:24 4
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука

«Лион» ищет способы удержать украинца

Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Футбол | 14.06.2026, 09:01
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Футбол | 14.06.2026, 16:21
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
ФОТО. Секретное оружие Испании на ЧМ-2026. Что надел Ямаль на тренировке?
Футбол | 14.06.2026, 23:52
ФОТО. Секретное оружие Испании на ЧМ-2026. Что надел Ямаль на тренировке?
ФОТО. Секретное оружие Испании на ЧМ-2026. Что надел Ямаль на тренировке?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Як можна було Динамо провтикать Оба, а баласт просто липне
Ответить
0
Популярные новости
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
13.06.2026, 00:17 1
Футбол
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
14.06.2026, 10:20 18
Волейбол
Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве
Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве
13.06.2026, 11:04 19
Футбол
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
13.06.2026, 09:17 4
Футбол
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
14.06.2026, 02:32 1
Бокс
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
14.06.2026, 07:25 11
Теннис
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
14.06.2026, 09:30 4
Футбол
В Британии дали громкий совет Усику по поводу Ломаченко
В Британии дали громкий совет Усику по поводу Ломаченко
13.06.2026, 07:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем