ВИДЕО. Успех козлов. Хоффенхайм и Кельн разыграли три очка в Бундеслиги

Вечером 3 октября был сыгран стартовый матч 6-го тура Бундеслиги.

Хоффенхайм на своем поле минимально уступил Кельну со счетом 0:1.

Решающий гол был забит на 16-й минуте, отметил Сами Эль-Мала после передачи Эрика Мартеля.

«Кельн» набрал 10 очков и поднялся на 4-е место, тогда как «Хоффенхайм» замыкает топ-10 (7 баллов).

Бундеслига. 6-й тур, 3 октября 2025

Хоффенхайм – Кельн – 0:1

Гол: Эль-Мала, 16