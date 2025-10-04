03.10.2025 21:30 – FT 0 : 1
Германия04 октября 2025, 03:59 | Обновлено 04 октября 2025, 04:09
ВИДЕО. Успех козлов. Хоффенхайм и Кельн разыграли три очка в Бундеслиги
Саид Эль-Мала забил единственный гол на 16-й минуте матча
Вечером 3 октября был сыгран стартовый матч 6-го тура Бундеслиги.
Хоффенхайм на своем поле минимально уступил Кельну со счетом 0:1.
Решающий гол был забит на 16-й минуте, отметил Сами Эль-Мала после передачи Эрика Мартеля.
«Кельн» набрал 10 очков и поднялся на 4-е место, тогда как «Хоффенхайм» замыкает топ-10 (7 баллов).
Бундеслига. 6-й тур, 3 октября 2025
Хоффенхайм – Кельн – 0:1
Гол: Эль-Мала, 16
События матча
16’
ГОЛ ! Мяч забил Said El Mala (Кельн), асcист Эрик Мартель.
