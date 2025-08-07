Футбольный клуб отказался от игрока сборной Израиля из-за постов о Газе
Шон Вайсман не перейдет в Фортуну
Немецкий клуб «Фортуна» Дюссельдорф отменил трансфер Шона Вайсмана из-за его высказываний в соцсетях о войне Израиля и Газы, которые клуб назвал «несовместимыми с его ценностями».
29-летний форвард сборной Израиля уже прибыл в Дюссельдорф и прошёл медосмотр, но клуб заявил:
«Мы внимательно изучили ситуацию и приняли решение не подписывать Шона».
Вайсман публиковал и поддерживал в соцсетях сообщения, призывающие к насилию после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.
«Фортуна» выступает против ненависти и насилия. Мы хотим оставаться открытым клубом и не можем игнорировать такую активность», — пояснили в клубе.
Сам игрок через представителя выразил сожаление, заявив, что эмоции взяли верх в первые дни после трагедии.
Клуб подчеркнул, что решение не связано с национальностью или вероисповеданием футболиста, а исключительно с ценностями клуба.
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