ФОТО. Футболист Динамо снялся в патриотическом кино. Премьера – скоро

Футболист киевского «Динамо» Николай Михайленко стал героем документального фильма «Игра на перехват» режиссёра Владимира Мулы.

Лента рассказывает о связи футбола и войны через историю Николая и его брата Сергея, бойца ВСУ.

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По словам режиссёра, это «честная документалистика с реальными героями».

В создании проекта помогали Андрей Шевченко и Руслан Ротань.

Премьера состоится на Одесском кинофестивале в рамках национальной конкурсной программы.