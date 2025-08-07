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07 августа 2025, 01:11 |
215
0

ФОТО. Футболист Динамо снялся в патриотическом кино. Премьера – скоро

Николай и Сергей Михайленки – в главных ролях

07 августа 2025, 01:11 |
215
0
ФОТО. Футболист Динамо снялся в патриотическом кино. Премьера – скоро
Instagram. Николай и Сергей Михайленки

Футболист киевского «Динамо» Николай Михайленко стал героем документального фильма «Игра на перехват» режиссёра Владимира Мулы.

Лента рассказывает о связи футбола и войны через историю Николая и его брата Сергея, бойца ВСУ.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

По словам режиссёра, это «честная документалистика с реальными героями».

В создании проекта помогали Андрей Шевченко и Руслан Ротань.

Премьера состоится на Одесском кинофестивале в рамках национальной конкурсной программы.

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фото Николай Михайленко Динамо Киев lifestyle российско-украинская война
Максим Лапченко Источник: Instagram
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