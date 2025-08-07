Другие новости07 августа 2025, 01:11 |
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ФОТО. Футболист Динамо снялся в патриотическом кино. Премьера – скоро
Николай и Сергей Михайленки – в главных ролях
07 августа 2025, 01:11 |
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Футболист киевского «Динамо» Николай Михайленко стал героем документального фильма «Игра на перехват» режиссёра Владимира Мулы.
Лента рассказывает о связи футбола и войны через историю Николая и его брата Сергея, бойца ВСУ.
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По словам режиссёра, это «честная документалистика с реальными героями».
В создании проекта помогали Андрей Шевченко и Руслан Ротань.
Премьера состоится на Одесском кинофестивале в рамках национальной конкурсной программы.
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