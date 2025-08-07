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07 августа 2025, 00:53 | Обновлено 07 августа 2025, 00:57
195
0

ФОТО. Голливудская актриса инвестировала в мексиканский футбольный клуб

Ева Лонгория и футбольный клуб Некакса

07 августа 2025, 00:53 | Обновлено 07 августа 2025, 00:57
195
0
ФОТО. Голливудская актриса инвестировала в мексиканский футбольный клуб
Variety. Ева Лонгория и футболисты Некаксы

В новом эпизоде подкаста Daily Variety актриса и продюсер Ева Лонгория рассказала о документальном сериале «Necaxa», премьера которого состоится 7 августа на FX. Сюжет шоу — трансформация мексиканского футбольного клуба «Некакса», в который Лонгория вложилась как инвестор.

До этого она участвовала в проекте «Angel City FC» – женском футбольном клубе из Лос-Анджелеса. Позже бизнесмены Ал Тайлис и Сэм Портер предложили ей инвестировать в мексиканский футбольный клуб.

«Они верят в недооценённые лиги, и Лига МХ – одна из таких. Я же инвестирую в людей, а не в цифры. И я поверила им», – говорит Ева.

Съездив в Агуаскальентес, Лонгория сразу поняла – это материал для шоу: «Город, семья владельцев, игроки – это настоящая история. Я сразу увидела сериал».

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Позже к проекту присоединились Роб Макахенни и Райан Рейнольдс (создатели «Welcome to Wrexham»), став исполнительными продюсерами. Инвестиционные группы обменялись долями в клубах «Рексем» и «Некакса».

«У нас были смены тренеров, продажи и возвращения игроков – столько драмы, что не придумаешь. Я знала: у нас получится сериал», – добавила Ева.

Также она призналась, что переживала, как ее примут: «Я мексикано-американка и женщина в мужском спорте. Но футбол – универсальный язык. Все заботятся только о том, как выигрывать. Меня приняли с открытым сердцем».

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Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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