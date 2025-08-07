Другие новости07 августа 2025, 00:04 |
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ФОТО. Американская модель показала отдых с Андреем Шевченко
Андрей Шевченко наслаждается мини-отпуском
07 августа 2025, 00:04 |
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Кристен Пазик поделилась семейными фото с отпуска, на которых также появился Андрей Шевченко.
Супруга главы УАФ показала моменты похода с младшими сыновьями — 11-летним Райдером-Габриэлем и 13-летним Александром — и их дядей Колом.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На одном из снимков – прыжок сына с яхты в воду. Семья часто отдыхает в Италии и на Барбадосе.
В июле пара отметила 21-ю годовщину свадьбы. Старшие сыновья живут и учатся за границей.
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