ФОТО. Американская модель показала отдых с Андреем Шевченко

Кристен Пазик поделилась семейными фото с отпуска, на которых также появился Андрей Шевченко.

Супруга главы УАФ показала моменты похода с младшими сыновьями — 11-летним Райдером-Габриэлем и 13-летним Александром — и их дядей Колом.

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На одном из снимков – прыжок сына с яхты в воду. Семья часто отдыхает в Италии и на Барбадосе.

В июле пара отметила 21-ю годовщину свадьбы. Старшие сыновья живут и учатся за границей.