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06 августа 2025, 23:23 |
644
0

ФОТО. Моуриньо не смог сдержать слез, говоря о смерти экс-подопечного

Жозе Моуриньо попрощался с Жорже Коштой

06 августа 2025, 23:23 |
644
0
ФОТО. Моуриньо не смог сдержать слез, говоря о смерти экс-подопечного
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуринью

Жозе Моуриньо со слезами простился с Жорже Коштой – капитаном своего «Порту», выигравшего Лигу чемпионов. Легендарный защитник скончался от остановки сердца на 54-м году жизни.

Трагедия произошла во вторник в тренировочном центре «Порту». Медики применили дефибриллятор, Кошту доставили в госпиталь Сан-Жуан, но спасти его не удалось. Ранее у него уже был сердечный приступ в 2022 году.

Жорже Кошта был символом «Порту» – капитан, лидер и правая рука Моуриньо. С 1990 по 2005 год он провёл 324 матча за клуб, выиграл Лигу чемпионов (2004), Кубок УЕФА, 8 чемпионатов Португалии и более 20 трофеев.

На пресс-конференции перед матчем «Фенербахче» Моуриньо еле сдерживал слезы:

«Это часть моей истории, которая уходит. Жорже не просто носил повязку – он был лидером, который делал грязную работу и позволял тренеру быть тренером. Я знаю, он бы сказал мне: «Проведи пресс-конференцию, выйди завтра и выиграй матч. Про меня забудь». Это был Жорже».

После завершения карьеры Кошта тренировал 17 команд, в том числе в Португалии, Франции, Индии, Румынии и возглавлял сборную Габона. В 2023 году он вернулся в «Порту» как директор по профессиональному футболу.

Клуб выразил глубокую скорбь: «Жорже Кошта навсегда останется символом «Порту». Ты никогда не будешь забыт, Капитан».

Соболезнования выразили «Брага», «Чарльтон», Криштиану Роналду и президент УЕФА Александер Чеферин: «Он был не просто игроком — он был воином, который вдохновлял поколения», — написал Чеферин.

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фото Жозе Моуриньо смерть Порту
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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