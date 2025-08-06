Другие новости06 августа 2025, 22:45 |
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ФОТО. Милота дня. Как Довбики отмечали день рождения дочери
Юлия Довбик поделилась кадрами семейного праздника
06 августа 2025, 22:45 |
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Юлия Довбик опубликовала фото с празднования трехлетия дочери Киры.
Возлюбленная форварда «Ромы» и сборной Украины Артема Довбика показала трогательные кадры в Instagram.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На снимках мама и дочка улыбаются и обнимаются на фоне ярких украшений.
Праздник прошел в теплой семейной атмосфере.
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