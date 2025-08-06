ФОТО. Милота дня. Как Довбики отмечали день рождения дочери

Юлия Довбик опубликовала фото с празднования трехлетия дочери Киры.

Возлюбленная форварда «Ромы» и сборной Украины Артема Довбика показала трогательные кадры в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На снимках мама и дочка улыбаются и обнимаются на фоне ярких украшений.

Праздник прошел в теплой семейной атмосфере.