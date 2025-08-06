На US Open 2025 разыграют самый крупный призовой фонд в истории тенниса
Организаторы Открытого чемпионата США назвали сумму – 90 миллионов долларов
Организаторы Открытого чемпионата США 2025 огласили призовой фонд.
На US Open будет разыграно 90 миллионов долларов – это самые крупные призовые в истории тенниса. На USO-2024 призовой фонд составлял 75 млн.
Победители US Open в одиночном разряде получит 5 миллионов долларов. Для сравнения, на Australian Open Янник Синнер и Мэдисон Киз получили по 2,15 млн, на Ролан Гаррос Карлос Алькарас и Коко Гауфф заработали по 2,9 млн, а на Уимблдоне Янник Синнер и Ига Свентек забрали чеки в 4,11 млн.
Квалификация US Open стартует 18 августа, а матчи основной сетки пройдут с 24 августа по 7 сентября.
Призовые победителей турниров Grand Slam в 2025 году:
- Australian Open: 3,5 миллиона долларов (≈3,02 млн евро)
- Ролан Гаррос: 2,55 миллиона евро
- Уимблдон: 3 миллиона фунтов (≈3,5 млн евро)
- US Open: 5 миллиона долларов (≈4.3 млн евро)
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