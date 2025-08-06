ФОТО. Как футболист сборной Украины снимает напряжение после матчей

Анна Калюжная опубликовала романтичное фото с полузащитником «Металлиста 1925» и сборной Украины Иваном Калюжным.

В соцсетях она показала момент с их свидания: пара держится за руки и улыбается.

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Анна выбрала платье с цветочным принтом и белую сумочку, Иван был в футболке и шортах.

«Выбрались сегодня на свидание», – подписала снимок жена.