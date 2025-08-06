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06 августа 2025, 22:10 |
1254
1

ФОТО. Как футболист сборной Украины снимает напряжение после матчей

Калюжный делится своим секретом

06 августа 2025, 22:10 |
1254
1
ФОТО. Как футболист сборной Украины снимает напряжение после матчей
Instagram. Иван Калюжный

Анна Калюжная опубликовала романтичное фото с полузащитником «Металлиста 1925» и сборной Украины Иваном Калюжным.

В соцсетях она показала момент с их свидания: пара держится за руки и улыбается.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Анна выбрала платье с цветочным принтом и белую сумочку, Иван был в футболке и шортах.

«Выбрались сегодня на свидание», – подписала снимок жена.

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фото lifestyle Иван Калюжный сборная Украины по футболу Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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MIRRA
Судячи з заголовку, фото мало б бути з "після побачення"
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