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Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 21:35 | Обновлено 06 августа 2025, 21:36
896
0

Верес представил команде диетолога. Это жена футболиста команды

Карина Харатин будет отвечать за питание игроков

06 августа 2025, 21:35 | Обновлено 06 августа 2025, 21:36
896
0
Верес представил команде диетолога. Это жена футболиста команды
www.instagram.com/karina_kharatin

Жена капитана ровенского «Вереса» Игоря Харатина будет работать диетологом в клубе.

Карина Харатин – профессиональный нутрициолог и диетолог. Ведет свой блог о здоровом питании в социальных сетях.

«Моя задача – дать всем футболистам правильную информацию, которая позволит им быть более продуктивными», – прокомментировала Карина.

Также Карина объяснила, что ее задача – подойти к каждому футболисту индивидуально, изучить все особенности и сделать так, чтобы выносливость на поле была больше.

Игорь Харатин присоединился к клубу зимой 2024 года. С тех пор полузащитник стал не только игроком основного состава, но и капитаном команды.

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Александр Сильченко Источник: ФК Верес
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