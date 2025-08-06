Верес представил команде диетолога. Это жена футболиста команды
Карина Харатин будет отвечать за питание игроков
Жена капитана ровенского «Вереса» Игоря Харатина будет работать диетологом в клубе.
Карина Харатин – профессиональный нутрициолог и диетолог. Ведет свой блог о здоровом питании в социальных сетях.
«Моя задача – дать всем футболистам правильную информацию, которая позволит им быть более продуктивными», – прокомментировала Карина.
Также Карина объяснила, что ее задача – подойти к каждому футболисту индивидуально, изучить все особенности и сделать так, чтобы выносливость на поле была больше.
Игорь Харатин присоединился к клубу зимой 2024 года. С тех пор полузащитник стал не только игроком основного состава, но и капитаном команды.
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